EskiÅŸehir'de iyi bir tiyatro seyircisi var

Ä°hsan Dindar - milliyet.com.tr

Anadolu Ãœniversitesi, uluslararasÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu bir tiyatro festivaline imza attÄ±. Bu ilkiydi ama devamÄ± da gelecek sanÄ±rÄ±m?

Ã–yle olmasÄ±nÄ± istiyoruz. Bunun iÃ§in gayret ediyoruz. Bunun baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde sona ermesi iÃ§in emek harcadÄ±k. Bu bir bilimsel araÅŸtÄ±rma projesi olduÄŸu iÃ§in hazÄ±rlanacak olan sonuÃ§ raporu bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±yor.ÂAnadolu Ãœniversitesi UluslararasÄ± Tiyatro Festivali sonrasÄ± bizim gÃ¶revimiz iki ay boyunca bunu bir rapor haline getirmek.

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Åžimdi biraz o konuya gelmek istiyorum. Bu festivali yapma fikri ortaya nasÄ±l Ã§Ä±ktÄ±? Ek olarak bu bir araÅŸtÄ±rma niteliÄŸi de taÅŸÄ±yor. Bu daha Ã¶nce pek tanÄ±klÄ±k ettiÄŸimiz bir ÅŸey olmasa gerek?

Ä°kisini birlikte yanÄ±tlayayÄ±m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ ikisi de birbirine baÄŸlÄ±. Ãœniversiteler dÃ¼nyanÄ±n her yerinde Ã¼Ã§ temel iÅŸleve sahiptir. Birincisi Ã¶ÄŸrencisine iyi eÄŸitim vermeyi hedefler, ikincisi araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirmeyi destekler Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼sÃ¼ de topluma hizmetle mÃ¼kelleftir. Yani Ã¼niversite bu Ã¼Ã§ ayak Ã¼zerinde durur. Bizim bu araÅŸtÄ±rma projemiz, bu Ã¼Ã§ ayak Ã¼zerinde duran bir Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±r. Ä°lk hedefimiz daha iyi bir eÄŸitim vermek iÃ§in seksen yÄ±ldÄ±r uygulanan oyunculuk eÄŸitimini yeniden gÃ¶zden geÃ§irmek. DÃ¼nyanÄ±n baÅŸka yerlerine bakÄ±p Ã§aÄŸdaÅŸ tiyatro uygulamalarÄ±na bakarÄ±z. Ã–te yandan Ã¼lkemizdeki diÄŸer kurumlarda eÄŸitim nasÄ±l bunu araÅŸtÄ±rÄ±rÄ±z. Ä°kinci aÅŸama araÅŸtÄ±rma ve geliÅŸtirmeyi desteklemek dedik bu noktada da Ã¶ÄŸretim Ã¼yelerinin bu Ã§alÄ±ÅŸmalardan yararlanmasÄ±nÄ± istedik. En az iki veya Ã¼Ã§ atÃ¶lyeye katÄ±lÄ±p bilimsel araÅŸtÄ±rma yapmalarÄ±nÄ±n zeminini hazÄ±rladÄ±k. Son ayak olarak da topluma hizmet gÃ¶revi. Bunun da ilk halkasÄ± kampÃ¼sÃ¼n iÃ§indeki Ã¶ÄŸrenciler bir sonraki ayak ise EskiÅŸehir'deki herkes.

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Belli ki yoÄŸun bir talep oldu. Mevcut salonun kapasitesi arttÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ...

Evet, doÄŸru. Bu konuda Ã§ok ÅŸanslÄ±yÄ±z. Ä°yi bir ekiple Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Yonca hanÄ±m baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok isimden destek aldÄ±k. OnlarÄ±n deneyimleri bize yol gÃ¶sterdi. Ãœniversitemizin iÃ§indeki proje birimi, halkla iliÅŸkiler birimi ve AtatÃ¼rk KÃ¼ltÃ¼r Merkezi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± bu konuda bizimle Ã§ok iyi bir Ã§alÄ±ÅŸma gerÃ§ekleÅŸtirdiler. Biz de imkanlarÄ±mÄ±z doÄŸrultusunda seyirciye ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k.

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Festival sÃ¼recinde sahnelenen oyunlarÄ±n biletleri neredeyse bir dakikadan daha kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼kendi. Biletleri 20 saniyede tÃ¼kenen oyunlar var. Bu ilgiyi nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?

BÃ¶yle bir ilgiden kim memnun olmaz ki? Herkes yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸin takdir edilmesini ister. Bu nicelik bize Ã§ok heyecan veriyor, mutlu da ediyor ama Ã¶te yandan da ÅŸu mesajÄ± alÄ±yoruz. Ã–rneÄŸin Arzu TramvayÄ± iÃ§in 449 sandalye var ve 49 bin kiÅŸi izlemek iÃ§in baÅŸvuruyor. Peki ne anlama geliyor bu? Sizin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸ, sahneye taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z oyun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± buluyor. Ama nitelik aÃ§Ä±sÄ±ndan da ÅŸunu ifade etmek lazÄ±m; buraya gelen gruplarla konuÅŸtuÄŸumuzda onlar da EskiÅŸehir'de iyi bir seyircinin olduÄŸunu ifade ettiler. SonuÃ§ta bu sahne ile seyirci arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± bir ÅŸey. Biz de buradan bunun devam etmesi gerektiÄŸi mesajÄ±nÄ± alÄ±yoruz.

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GittiÄŸi her yerde kapalÄ± giÅŸe oynayan on baÅŸarÄ±lÄ± oyunu EskiÅŸehir'de izleyicilerle buluÅŸturdunuz. Ã–nemli bir baÅŸarÄ± bu...

Bu kesinlikle bir ekip iÅŸi. Tek baÅŸÄ±na yapabileceÄŸiniz ÅŸeyler deÄŸil bunlar. Biz, burada nitelikli, alanÄ±nda kendini kanÄ±tlamÄ±ÅŸ tiyatrocularÄ±n olmasÄ±nÄ± istedik. Takvimi uyan sanatÃ§Ä±lara programÄ±mÄ±zÄ± anlattÄ±k. Hepsi de olumlu yaklaÅŸtÄ±. Sekiz ay gibi bir hazÄ±rlÄ±k aÅŸamasÄ± oldu. Ã‡ok iyi bir iletiÅŸim kuruldu ve oyunlar 23 gÃ¼ne sÄ±ÄŸdÄ±rÄ±ldÄ±.

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Son olarak festivalin devamÄ± gelecek mi?

Åžimdi bir rapor hazÄ±rlama sÃ¼recimiz olacak. Onun deÄŸerlendirmesi yapÄ±lacak ama Ã§ok istiyoruz.

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ihsan.dindar@milliyet.com.tr