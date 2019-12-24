Etekler ve Pantolonlar müzikali turnede

25 Eylülde İzmir'de prömier yapan oyun, İstanbul'da Profilo Kültür Merkezi, Kozzy Kültür Merkezi, Beylikdüzü AKSM, Duru Tiyayro ve MOİ gibi sahnelerde seyirciyle buluşmanın yanı sıra, Ankara MEB ŞURA' da, Malatya Elazığ ve Diyarbakır'dan oluşan doğu turnesi tamamladıktan sonra, Karabük Bartın ve Çaycuma'dan oluşan Batı Karadeniz turnesini de büyük bir seyirci kitlseyiyle tamamladı. 2 Aralıktan itibaren Büyük Ege Turnesine başlıyacak oyun, sırasıyla; Fethiye Marmaris Bodrum Torbalı Burdur Isparta izmir Aydın Nazilli'de egelilerle buluştuktan sonra, Ankara'da Devlet Tiyatrosu Çayyolu ve Şinasi sahnelerinde temsil verecek ve ardından Konya'da sahnelenecek. Turne tamamlandıktan sonra 14 Aralıkta Profilo Kültür Merkezi'nde ve 29 Aralıkta CKM de İstanbul seyircisiyle buluşacak.

25 eylülden 29 aralık tarihine kadar 40'ı aşkın temsil sayısıyla 2019 yılını kapatacak olan Etekler ve Pantolonlar'ın 2020 yılı ocak ayından itibaren hem İstanbul hem de Anadolu'da turneleri ile yoğun bir şekilde yolculuğuna devam edecek.