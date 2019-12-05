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05.12.2019 - 14:05 |

İDOB'tan Napoliten gece

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tenorlarının sahne aldığı, geçtiğimiz sezonlarda seyircinin beğenisini kazanan, duygu yüklü İtalyan halk şarkılarından oluşan “Napoliten Konseri”, İtalya’ya kısa bir yolculuk niteliğinde.

İDOB'tan Napoliten gece

Konserdeki şarkılara yer yer hüzün , yer yer de neşe hakim olurken, E.di Capua, F.P Tosti , E. De Curtis, R.Falvo, L. Denza, C.A.Bixio, G.Cottrau, R.Leoncavallo, S. Cardillo gibi değerli bestecilerden eserler seslendirilecek.

“l’te vurria vasa”, “Mattinata”, “Non ti scodar di me”, “Fenesta Che Lucive”, Dicitencello Vuie”, “Tu ca nun chiagne” , “Torna a Surriento”, “Mamma”, “Marechiare”, “O sole mio” ise konser programında yer alan eserlerden bazıları.

Konserde Besnik Ademoğlu, Serkan Bodur, Berk Dalkılıç, Can Reha Gün, Yoel Keşap, Ufuk Toker ve Onur Turan’a piyanist Hüseyin Kaya eşlik edecek. Konserin sahne kurgusu Hüseyin Kaya’ya ışık tasarımı ise Taner Aydın’a ait.

Konser, bu sezon13-14 Aralık 2019ve 28 Şubat 2020 tarihinde Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi’nde, 13 Ocak 2020 tarihinde ise Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak.

İDOBtan Napoliten gece

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