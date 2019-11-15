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15.11.2019 - 16:54 |

Jo Nesbo hayranlarıyla buluşuyor

Doğan Kitap’ın 20. Yıl etkinlikleri kapsamında Türkiye’ye gelecek olan Jo Nesbo, 15 Kasım 2019 Cuma günü 17.00 – 18.00 saatleri arasında Kanyon AVM D&R mağazasında okurlarıyla buluşacak.

Jo Nesbo hayranlarıyla buluşuyor

Dünyada kitapları bugüne dek 52 dile çevrilen ve 40 milyondan fazla satış yapan iskandinav polisiyesinin en ünlü yazarı Nesbo, İngiltere’nin en köklü gazetesi Guardian tarafından da Avrupa’nın en büyük polisiye yazarı olarak anılıyor.

Jo Nesbo hayranlarıyla buluşuyor

 

Kitapları Almanya, İrlanda, Hırvatistan, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan’da 1 numaraya yükselen, Kardan Adam romanı ile sinemaseverlerin de dikkatini çeken Nesbo, aynı zamanda yeni yayımlanan kitabı Bıçak’ın da lansmanını yapacak.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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