Jo Nesbo hayranlarıyla buluşuyor

Dünyada kitapları bugüne dek 52 dile çevrilen ve 40 milyondan fazla satış yapan iskandinav polisiyesinin en ünlü yazarı Nesbo, İngiltere’nin en köklü gazetesi Guardian tarafından da Avrupa’nın en büyük polisiye yazarı olarak anılıyor.





Kitapları Almanya, İrlanda, Hırvatistan, İzlanda, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan’da 1 numaraya yükselen, Kardan Adam romanı ile sinemaseverlerin de dikkatini çeken Nesbo, aynı zamanda yeni yayımlanan kitabı Bıçak’ın da lansmanını yapacak.