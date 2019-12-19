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19.12.2019 - 11:33 |

Kıbrıs’ta Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı Eşliğinde Yılbaşı!

Siz de yıl boyu yoğun iş temposu içinde koşturup şehir hayatının karmaşasından yorulduysanız, yılbaşı tatilinizi dört mevsim tatil imkânı sunan Kıbrıs’ta, Concorde Luxary Hotel’de geçirin.

Kıbrıs’ta Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı Eşliğinde Yılbaşı!

Yılbaşına özel düzenlenen Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı’nın sahne alacağı programı kaçırmamak için hemen buraya tıklayın.

Kıbrıs’ta Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı Eşliğinde Yılbaşı

Yeni yıl, yeni umutlarla, Kıbrıs’ta karşılansın; bütün yılınız konforlu bir tatil tadında geçsin. Üç büyük galayla muhteşem bir kutlama sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Konaklama, uçak biletleri, transferler dahil tatil paketleriyle ruhunuzu dinlendirip aynı zamanda bolca eğleneceğiniz bir tatil imkanı sizi bekliyor.

Ayrıca Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel dünyasını merak edenler için ise; Girne Kalesi, Mavi Köşk, Dipkarpaz Aya Synesios Kilisesi, Lefkoşa Sur İçi, Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii, Girne Bellapais Manastırı başlıca gezilip görülecek yerler arasında. Kıbrıs tatilinizi daha da zenginleştirmek için bu yerleri mutlaka görmelisiniz. Tüm bunlara size özel indirimlerle ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Kıbrıs’ta Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı Eşliğinde Yılbaşı

Yeni yıla unutulmaz bir giriş yapmak için Kıbrıs’ın muhteşem atmosferinde, üç farklı gala programıyla birlikte muhteşem bir tatil yapmak isterseniz; size özel ayrıcalıkları görmek için buraya tıklamanız yeterli. Mutlu yıllar.

Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.
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