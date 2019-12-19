Kıbrıs’ta Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı Eşliğinde Yılbaşı!

Yılbaşına özel düzenlenen Yıldız Tilbe, Öykü Gürman ve Suat Ateşdağlı’nın sahne alacağı programı kaçırmamak için hemen buraya tıklayın.





Yeni yıl, yeni umutlarla, Kıbrıs’ta karşılansın; bütün yılınız konforlu bir tatil tadında geçsin. Üç büyük galayla muhteşem bir kutlama sizi ve sevdiklerinizi bekliyor. Konaklama, uçak biletleri, transferler dahil tatil paketleriyle ruhunuzu dinlendirip aynı zamanda bolca eğleneceğiniz bir tatil imkanı sizi bekliyor.

Ayrıca Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel dünyasını merak edenler için ise; Girne Kalesi, Mavi Köşk, Dipkarpaz Aya Synesios Kilisesi, Lefkoşa Sur İçi, Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii, Girne Bellapais Manastırı başlıca gezilip görülecek yerler arasında. Kıbrıs tatilinizi daha da zenginleştirmek için bu yerleri mutlaka görmelisiniz. Tüm bunlara size özel indirimlerle ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.





Yeni yıla unutulmaz bir giriş yapmak için Kıbrıs’ın muhteşem atmosferinde, üç farklı gala programıyla birlikte muhteşem bir tatil yapmak isterseniz; size özel ayrıcalıkları görmek için buraya tıklamanız yeterli. Mutlu yıllar.