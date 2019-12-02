Mariss Jansons hayatını kaybetti

Mariss Jansons geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Çağımızın en önemli orkestra şeflerinden biri olarak kabul edilen Letonya doğumlu ünlü şef önceki gün Saint Petersburg'da hayata veda etti. Bugüne kadar başta Viyana Filarmoni Orkestrası olmak üzere Oslo Filarmoni, Pittsburgh Senfoni, Royal Concertgebeuw Orchestra gibi farklı toplulukları yöneten Mariss Jansons, geçmişte İstanbullu müzikseverlerle de 35. İstanbul Müzik Festivali kapsamında unutulmaz bir konser vermişti.

76 yaşında kalp rahatsızlığına bağlı sorunlardan ötürü hayatını kaybeden dünyaca ünlü orkestra şefi Mariss Jansons, başta Herbert von Karajan Ödülü olmak üzere çok sayıda ödül ve nişana da layık görüldü.