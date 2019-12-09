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09.12.2019 - 15:28 |

Meeting Jim DasDas'ta

1960’lı yılların sanatsal ve kültürel dünyasına izini bırakmış, 83 yaşındaki dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Jim Haynes’in hayatını anlatan, geçtiğimiz hafta Boston Türk Film Festivali’nden En İyi Belgesel ödülünü alan, Ece Ger’in yönettiği ‘Meeting Jim’ belgeseli özel bir gösterimle DasDas’ta seyredilebilecek.

Meeting Jim DasDas'ta

‘Meeting Jim’ etkinliği, sadece Jim Haynes’in Paris, Londra ve Edingburg’da geçen hayatını konu alan bir belgesel gösterimi olmayacak, kendisinin 40 yıldır gelenekselleştirdiği Pazar yemeklerinin devamına ithafen gerçekleştirilecek. Ortak noktası kültür ve sanat olan herkesin bir araya gelip sohbet edebileceği bir sosyalleşme ortamı sağlayacağı etkinliklerinin ilki, Mert Fırat ve Didem Balçın’ın ev sahipliğinde, 15 Aralık’da ‘DasDas’da deneyimlenecek.

15 Aralık’ta gerçekleşecek etkinlikte konuklar, dünya prömiyerini 72’nci Edinburgh Film Festivali’nde yapan ve daha sonra pek çok festivale katılan, Ece Ger’in yönetmenliğindeki belgeseli seyretme şansı yakalayacaklar.

İngiltere’deki ilk karton kapaklı kitap dükkanını açan, dönemin ilk avangart tiyatrosu The Traverse’i kurarak tarihe geçen Haynes, Paris’teki evinde 40 senedir her hafta düzenlediği ve yaklaşık 130 bin kişiyi ağırladığı Pazar yemekleriyle de tanınıyor.

İlgiyle karşılanan ‘Meeting Jim’ gösteriminin biletleri Biletix’den satın alınabilir.  

Meeting Jim DasDasta

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