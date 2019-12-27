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27.12.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Okurlara göre yılın kitapları

Okurların; okudukları, okuyacakları ve okumak istedikleri kitapların kayıtlarını tuttuğu dünya çapında bir sosyal ağ olan Goodreads, üyelerinin seçimleriyle oluşan 2019’un en iyi kitapları listesini duyurdu.

Okurlara göre yılın kitapları

En İyi Kurgu, Margaret Atwood’un “Damızlık Kızın Öyküsü”nün devamı niteliğini taşıyan “The Testament”ı oldu. En İyi Gizem ve Korku türündeki kitap ise Alex Michaelides’ın “The Silent Patient”ı seçildi. Stephen King, En İyi Korku’da tacını kimseye kapıtmadı ve “The Institute” ile okurlarından takdir aldı. Netflix’teki “Queer Eye” programının sevilen ismi Jonathan Van Ness ie “Over the Top” kitabı ile En İyi Anı ve Otobiyografi Kitabı sıralamasına girdi. Televizyon dünyasının tanınan komedyeni Ali Wonf ise En İyi Mizah kitabına “Dear Girls” ile ulaştı. 

2020 yılı asgari ücret belli oldu! İşte 2020 Asgari Ücret tutarı2020 yılında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Asgari ücret yüzde 15 artışla brüt 2 bin 943 TL, net 2 bin 324 TL olarak belirlendi.
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