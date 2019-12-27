Okurlara göre yılın kitapları

En İyi Kurgu, Margaret Atwood’un “Damızlık Kızın Öyküsü”nün devamı niteliğini taşıyan “The Testament”ı oldu. En İyi Gizem ve Korku türündeki kitap ise Alex Michaelides’ın “The Silent Patient”ı seçildi. Stephen King, En İyi Korku’da tacını kimseye kapıtmadı ve “The Institute” ile okurlarından takdir aldı. Netflix’teki “Queer Eye” programının sevilen ismi Jonathan Van Ness ie “Over the Top” kitabı ile En İyi Anı ve Otobiyografi Kitabı sıralamasına girdi. Televizyon dünyasının tanınan komedyeni Ali Wonf ise En İyi Mizah kitabına “Dear Girls” ile ulaştı.