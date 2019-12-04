Pera Film’den Dünya AIDS Günü programı

HIV virüsü ve AIDS ile ilgili farkındalık yaratmak amacıyla, çağdaş sanat organizasyonu Visual AIDS ve Video Data Bank (VDB) iş birliğinde hazırlanan “Buradayım! III” programı, aktivizmde sanatın etkisini vurgulayan “Yeni Başlıyor” adlı kısa film seçkisi ve 80’lerden günümüze farklı sanatçıların ürettiği videolar ile dikkat çekiyor. Çağdaş sanat organizasyonu Visual AIDS’in siparişi üzerine, süregiden AIDS salgınına dair işler üreten yedi sanatçının videolarından oluşan “Yeni Başlıyor” (Still Beginning) kısa film seçkisi, New Orleans’ta yürütülen damgalama karşıtı kampanyalardan Chicago’daki kamusal seks kültürüne, farklı konulara uzanıyor. Gregg Bordowitz’in “AIDS krizi yeni başlıyor” sözünü esas alan video programı, krizin çözüldüğü veya sona erdiği yönündeki anlatılara direnerek, HIV/AIDS gündeminin hâlâ yakıcılığını koruduğunu vurguluyor ve son otuz yılın halen güncel olan kültürel geçmişini hatırlıyor. Program, 14 Aralık’a dek Pera Müzesi Oditoryumu’nda ücretsiz izlenebilir.