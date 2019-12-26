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26.12.2019 - 07:50 | | Gizem Çetimen

Pera’da Caz akşamı

Farklı ülkelerden gelen ve yolları İstanbul’da kesişen üç müzisyen Evrim Demirel, Andreas Metzler ve Ricardo Marenghi’nin birlikte kurduğu Stanpolites Project, önceki akşam Demirören İstiklal Social İstanbul’da “Pera’da Caz” başlıklı bir konser verdi.

Pera’da Caz akşamı

Konser, grubun piyanisti Evrim Demirel’in bestesi olan, Aydın’daki antik bir şehirden ismini alan “Magnesia” parçasıyla başladı. “Magnesia”nın ardından Demirel, eline mikrofonu alarak grubun üyelerini izleyicilere tanıttı ve grubun kontrobasçısı Anreas Metzler’in konsere gelemediğini belirtti.
Metzler’in yerine yıllardır birlikte çalıştığı Volkan Topakoğlu’nun bas gitarda kendilerine eşlik edeceğini de sözlerine ekledi. Davulda ise grubun diğer bir üyesi Riccardo Marenghi yer aldı. Sonrasında Demirel’in her biri farklı hikâyeye sahip “Tea of Loevendie”, “On The Way To EDMA”, “Double Triple”, “Remembering Bartok”, “Ballade for Europa”, “Pera Trees” ve “İlk Peşrev” bestelerinden oluşan repertuvarlarını kendilerine özgü çağdaş bir bakış açısıyla yorumlayarak izleyicilerle paylaştılar. Gecenin ilerleyen saatlerinde bu parçalara Furkan Bilgin kemençesiyle, Murat Tırnak ise neyiyle katılarak İstanbul’un çok kültürlü yapısının yansımalarını birbirinden farklı enstrümanlarla dinleyiciye sundular. Konser yaklaşık iki saat sürdü. 

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