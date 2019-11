Salon'da bu hafta

Ayrıca bu hafta Salon ve Doğan Kitap işbirliğiyle düzenlenen söyleşi serisi 13 Kasım Çarşamba günü Salon’da devam ediyor. Etkinlik kapsamında Jehan Barbur ve Hayri Turgut Uyar; Jehan Barbur’un son kitabı ‘Uyumsuza Notlar’ üzerine sohbet edecek. Rezervasyonlar, rezervasyon.iksv.org adresi üzerinden yapılabilecek.

Salon önümüzdeki hafta ise, organik ve dinamik elektronik müzik harikası Zola Blood’ı Birlikte Güzel’in desteğiyle 29 Kasım’da konuk edecek. Salon’un, şehrin farklı mekânlarında daha geniş kitlelere ulaştığı etkinliği Birlikte Güzel: Gezgin Salon kapsamında indie rock yıldızı Mac DeMarco Türkiye’de ilk defa 30 Kasım’da Volkswagen Arena’da hayranlarıyla buluşacak.

Neo-cazın limitlerini limitsiz kılan Makaya McCraven Salon’da

Caz ve elektronik müzik arasındaki sınırları bulanıklaştıran yapımcı, besteci ve davulcu Makaya McCraven, caz davulcusu bir baba ve folk şarkıcısı bir annenin çocuğu olarak Paris’te dünyaya geldi. 2007’de Chicago’ya taşındı. Etrafında Archie Shepp, Marion Brown ve Yusef Lateef gibi caz efsaneleri vardı. Böylelikle müzikal kimliğini oluştururken ilham kaynağı konusunda hiç sıkıntı çekmedi. 2012’de ilk albümü Split Decision’ı yayımladı ve dünya çapında gözleri üzerine çekti. Los Angeles Times, ikinci albümü In the Moment’ı “2015’te mutlaka dinlenmesi gereken caz albümleri” arasında saydı, Billboard ise yılın en iyi beş caz albümü arasında gösterdi. Hip-hop, Afrika dans müziği ve indie rock’tan beslenen sound’uyla, “her gün karşılaşabileceğiniz cinsten bir caz davulcusu değil” gibi tanımlarla karşılandı. Son dönemin belki de en gözde beat sihirbazı, hatta birçoklarının deyimiyle bir “beat profesörü” olan McCraven, 2017’de yayımlanan Highly Rare isimli kaydın ardından, 2018’de Nubya Garcia, Kamaal Williams, Lefto ve Soweto Kinch gibi isimlerin katkıda bulunduğu mixtape’i Where We Come From’la Londra ve Chicago arasında bir caz köprüsü kurdu. On parmağında on marifet Makaya McCraven için bu mixtape, 2018’in son adımı değildi. Nubya Garcia, Shabaka Hutchings, Tomeka Reid, Anna Butterss, Jeff Parker, Dezron Douglas ve daha birçok ismin katkıda bulunduğu New York, Chicago, Londra ve Los Angeles’ta kaydedilen Universal Beings, aynı yıl içinde yayımlandı.

İlk Türkiye konseriyle Salon’da

2013’te başlayan müzik hayatına başlayan Zola Blood, ikonik grup Talk Talk’un menajeri Keith Aspden, Zola Blood’a hayran kalmasıyla albüm anlaşması imzaladı. Peşi sıra yayımlanan Grace ve Meiridian teklileriyle dünya çapında elektronik müzik bloglarının ve dinleyicilerinin dikkatlerini üzerlerine çektiler ve Hype Machine listelerinde 1 numaraya yükseldiler. Yakaladıkları ivme, BBC Radio 6 Music'in dünyaca ünlü DJ'i Lauren Laverne’ün de dikkatini çekti. Electronikalarını minimal tekno dokunuşlarıyla zenginleştirdikleri Play Out/Pieces of the Day isimli kısaçaların ardından, 2017’de yayımlanan ve grubun yapımcılığını kendi üstlendiği ilk albüm Infinite Games’i yayımladı. The Only Thing, Infinite Games ve Heartbeat gibi electronika harikaları, Zola Blood’ın ülkemizde de hayran kitlesine kavuşmasını sağladı. Ve artık buluşma vakti geldi! Zola Blood, ilk Türkiye konseriyle Salon’da.