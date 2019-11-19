Seslerin Cemi serisi Londra ve Dublin'de

Sanatçılar, hem yaşadıkları topraklarla kurdukları bağı hem de enstrümanları üzerindeki muhteşem hâkimiyetlerini “Seslerin Cemi” ile bir araya getirdi. Dünya müziğinde ülkemizi en güzide biçimde temsil eden Özel ve Karademir, tanburun ve bağlamanın insana neler hissettirebileceğini ve neler anlatabileceğini kusursuzca sergiledi.

Seslendirilen eserler arasındaki “Elif Dedim Be Dedim”, “ Uzun İnce Bir Yoldayım” , “Bir Fırtına Tuttu Bizi”, “ Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun”, “Yazımı Kışa Çevirdin”, “O Sen Misin”, “Hak Yarattı Alemi Aşkına Muhammedin”, “Daha Senden Gayrı Aşk Mı Yoktur” un da aralarında bulunduğu Anadolunun kadim sesleri izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Sanatçılar arasındaki muhabbetin dinleyicilere de ulaştığı, bağlama ve tanburun birlikteliğinin çok beğenildiği konserlerde ayrıca, geleneksel Enstrümantal eserler ve Klasik Türk Müziğinden şarkıların bir arada olduğu Türk Müziği ziyafeti izleyicilerle buluştu.

Her iki şehirde düzenlenen konsere çok sayıda yabancı müzikseverin yanında; iş, sanat, bürokrasi ve diplomasi kesiminden de dinleyiciler katıldı. Dublin’de düzenlenen konser öncesinde T.C. Dublin Büyükelçisi Sayın Levent Murat Burhan’ın da katıldığı resepsiyon düzenlendi.

Londra Yunus Emre Enstitüsü organizasyonuyla, Türk Hava Yolları ve T.C. Dublin Büyükelçiliği’nin desteğiyle Londra’da ve Dublin’de birlikte ilk konserlerini veren Özer Özel ve Coşkun Karademir, kendi üsluplarınca inşa ettikleri vizyonlarıyla, Anadolu’nun seslerini sanatseverlerle buluşturdu.