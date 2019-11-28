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28.11.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

Sinemaya 38 milyon TL destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl sinema sektöründe 179 farklı projeye toplam 38 milyon lira destek sağladıklarını bildirdi.

Sinemaya 38 milyon TL destek

Ersoy, Hak-İş 8. Uluslararası Kısa Film Yarışması’nın bir otelde düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel ile sinema sektöründen hak ettiği payı alması için çalıştıklarını belirtti. Ersoy, “Sinema sektörüne, bu yıl 179 farklı projeye toplamda 38 milyon lira destek sağladık. Bu projelerden 51 tanesi kısa film projesiydi. Bu projelere yapılan destek 737 bin lirayı buldu. Ayrıca, bu yılın ekim ayı itibarıyla 26’sı yurt dışı, 57’si yurt içi olmak üzere sinema alanında 83 kültürel ve sanatsal etkinlik 25 milyon lira desteklendi” dedi. 

28 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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