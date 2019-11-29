Sonar İstanbul'da yeni isimler

Düzenlendiği ilk yıldan itibaren her sene günler öncesinden biletleri tükenen, binlerce müzik ve dans tutkununu konuk eden Sónar İstanbul kapsamında müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan yeni isimler belli oldu. Son yıllarda popülaritesi ciddi bir artış gösteren Drumcode ‘un yaratıcısı enigmatik DJ ve tekno müzik prodüktörü Adam Beyer, yaptığı karanlık ve melankolik deep house tınılarıyla tanınan Kuzey Almanya çıkışlı prodüktör Christian Löffler (Live), “Müzik dışında herhangi bir yoldan kendimi ifade etme ihtiyacı hissetmedim hiç” sözleriyle müzik tutkusunu anlatan, janrlara uymayan deneysel tekno müzisyeni Bjarki, her şeyin doğu’dan geldiğine inanan sanatçı Şafak Özkütle’nin projesi olan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan Oceanvs Orientalis, sound’unda müzik tarihinden alınan arkeolojik öğelere yer veren ve sanatçının gözünden evrenin ve insanın hikayesini anlatan ilk stüdyo albümü “Ex Nihilo”ile, 1992’de kurulan ambient-postrock-triphop-noise-drone tarzları arasında gidip gelen müzikleriyle İngiltere kökenli grup Seefeel, eğitimini klasik müzik üzerine tamamlamış bir konservatuvar piyanisti olan ancak müziği klasikten caza, elektronikten metale çok geniş bir yelpazeye evrilen Kelly Moran Grand Piano(Live/AV) performansı, Monality ile yaptığı performanslarla tanınan Roland ve AKAI PRO artisti aynı zamanda elektronik müzik prodüktörü Erdem Tunalı (Live/AV) ve geniş repertuvarı ile kariyerinde başarılı adımlarla ilerleren dj Gülnihal Sónar İstanbul’un açıklanan diğer isimlerinden oldu.

Sónar İstanbul programının dikkat çeken isimleri…

Almanya’nın tekno müzik dahisi kıdemli DJ/prodüktörü olarak maestro etiketini taşıyan Ben Klock eşsiz bir performansla Sónar İstanbul’da ziyaretçileri ile buluşacak. Dünyaca ünlü birçok festivalde sahne alan, kendi underground etkilerin bulunduğu canlı ve melodik house müziklerinin yanı sıra pek çok genç müzisyene de destek veren Denis Sulta, Londra merkezli elektronik ve tekno üreticisi olmasının yanı sıra ilk albümü Human’dan bu yana hem dans pisti hem de oturma konserleri için üretilmiş, hem üretken, hem de duygusal bir elektronika yaratmayı seven Max Cooper, tekno dünyasında bilinen fantastik tekno ses konusunda uzmanlaşmış, yaptığı canlandırıcı yüksek gerilim müziği ile tekno sahnenin ön saflarında yer alan ve ilk albümü Edge of Everything ile özellikle dünyadaki tekno hayranlarından yılın en iyi albümlerinden biri olarak olumlu eleştiriler alan Paula Temple, yeraltı elektronik kültürünü birçok biçimiyle kucaklayan ve geniş hayran kitlesi bulunan Steffi, Tel Aviv merkezli Dori Sadovnik ve Niv Arzi ikilisinden oluşan, Amsterdam’da bir süre yaşayıp Avrupa’nın çeşitli şehirlerini dolaştıktan sonra Tel Aviv’e dönen house, disko ve indie dance türlerindeki başarılı yapımlarıyla bilinen Red Axes bu yıl Sónar İstanbul sahnesinde yer alacak.