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12.11.2019 - 11:30 |

Soojin Suh Chordless Quartet İstanbul'da

Akbank Sanat; 20 Kasım’da Koreli Soojin Suh Chordless Quartet’ı Akbank Sanat Caz Günleri kapsamında ağırlayacak. Ankara Kore Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezi'nin desteği ile gerçekleşecek konserde, Soojin Suh’a Kore’nin yetenekli genç caz müzisyenleri eşlik edecek.

Soojin Suh Chordless Quartet İstanbul'da

AKBANK SANAT CAZ GÜNLERİ KONSERİ

20 Kasım 2019, Çarşamba

Saat: 20.00

Soojin Suh Chordless Quartet 

 

Soojin Suh - Davul

Daniel Ko - Alto Saksafon

Hachul Song - Soprano, Tenor Saksafon

Younghoo Kim – Kontrbas

 

Soojin Suh Chordless Quartet İstanbulda

 

Davulcu, besteci ve eğitimci SooJin Suh, profesyonel kariyerine Seul’de 2008'de başlamasından bu yana, Kore’nin en gelecek vadeden davulculardan biri olarak ün kazandı. 1984'te Seul’de doğan SooJin, 5 yaşından itibaren klasik piyano,17 yaşından itibarense davul eğitimi aldı. Ardından, New York City College'dan lisans derecesini aldı. City College'dan mezun olduktan sonra Seul'e döndü ve çeşitli müzisyenler ile serbest müzisyen olarak çalmaya başladı. Eşlikçi olarak çeşitli gruplarla yirmiden fazla kayıt yaptı. Grup lideri olarak ise, 2014’te “The Moon In Your Hand”, 2018’de “Strange Liberation” albümlerini yayımldı. Ayrıca, 2018 yılında ünlü ECM plak şirketinden bir albüm çıkaran  The Near East Quartet ile tüm dünyada konserler verdi.

Biletler Biletix’ten  ve Akbank Sanat Danışma’dan temin edilebilir.

Tam: 20 TL Öğrenci: 10 TL

12 Kasım 2019 Magazin Bülteni12 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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