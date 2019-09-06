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    HaberlerOtomobil Elon Musk Porsche ile dalga geçti
    06.09.2019 - 14:43

    Elon Musk Porsche ile dalga geçti

    Dünyanın sayılı girişimcileri arasında yer alan Elon Musk, Alman otomobil üreticisi Porsche ile Twitter üzerinden dalga geçti. Porsche elektrikli otomobilinin adına Turbo ibaresini eklemesi sonucunda tepki çekmeye başladı.

    Elon Musk Porsche ile dalga geçti

    Tesla CEO'su Elon Musk Twitter üzerinden Porsche markasını etiketleyerek "Turbo terimi sizin kullandığınız anlama gelmiyor." paylaşımında bulundu.

    Üç farklı model tanıtan Porsche, Taycan, Taycan Turbo ve Taycan Turbo S modellerine geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. En uygun fiyatlı model olan Taycan 150 bin dolara tanıtıldı. Diğer iki model ise daha da pahalı olacak.

    Porsche Elon Musk haricinde, AutoBlog tarafından da tepkiye maruz kaldı. AutoBlog'dan Resse Count, "Porsche bu ismi araçların diğerlerinden daha güçlü olduğunu vurgulamak için kullandığını belirtiyor, fakat biz biraz atalca buluyoruz." açıklamasını yaptı.

    Porsche'nin Turbo ve Turbo S modelleri yeni Overboost teknolojisine sahip. Bu sayede 670 beygir gücündeki araçlar 751 beygire kadar yükselebiliyor.

      6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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