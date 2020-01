Milliyet Hafta Sonu Ekleri’nin mutlulukla bir ilgisi var!

Bir yayının uzun yıllar yaşamına devam etmesi, özellikle de hafta sonu eklerinin epey zor. Kağıda zam geldiğinde, gazetenin kârlılığı düştüğünde atılan iki adımdan biri hafta sonu eklerini kapamak olur. Diğeri de kültür sanat sayfasını. Milliyet’in Hafta Sonu Ekleri 1000 sayıdır okurla buluşuyor. Dile kolay. Haftalara böldüğünüzde 19.2 yıl.

“Kahvaltının mutlulukla bir ilgisi olmalı” der Cemal Süreya. Biz de tekrarlar dururuz yıllardır bu dizeyi. Kimbilir kaç kez deneyimledik gerçekliğini. Özellikle de uzun uzun edilen cumartesi pazar kahvaltılarında. Hafta içinin koşturmayla, bir tost, iki dilim peynirle geçiştirilen sabahlarının ardından gelen. Ki hafta sonu kahvaltılarının en önemli eşlikçilerinden biri de okuduğumuz gazetenin Cumartesi/Pazar ekidir. Bu nedenle aslında kahvaltının olduğu gibi hafta sonu eklerinin de mutlulukla bir ilgisi vardır.



Bir haftaya yayılan bir zaman diliminde, o haftanın güncel olaylarından, isimlerinden, etkinliklerinden hareketle hazırlanırlar. Ekip bütün entelektüel birikimini masaya koyar. Uzun toplantılar yapılır ve sahaya çıkılır. Amaç hafta sonu okura ‘nefes alacağı’, ekonomiden politikadan uzaklaşacağı, keyifle okuyacağı, cumartesi pazar gününü programlayacağı bir yayın hazırlamaktır. Evet Milliyet Gazetesi bunu tam 1000 sayıdır yapıyor. Bundan sonra da yapmaya, okurlarını mutlu etmeye devam edecek. Uzun bir arşiv çalışması yaptık. Unutulmaz kapaklarımızdan bir seçki hazırladık. “Geçmiş zaman olur ki” diyerek incelemeniz, geçmişi mutlulukla hatırlamanız dileğiyle…



1000 sayıdır bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.











Mete Belovacıklı Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni









“İyi pazarlar, iyi yolculuklar”



Yüzlerce, binlerce yazı, fotoğraf… Binlerce saat emek…



Tekrar tekrar okunan, düzeltilen sonra bir kez daha gözden geçirilen sayfalar… Gece yarılarına varan mesailer… “Bu kadar çaba ne için” derseniz? Siz hafta sonu gazetenizi elinize alıp keyifle vakit geçirin diye…



1000 sayı içinde onlarca yüzlerce isim var, size elinizdeki gazeteyi ulaştırmak için çabalamış ve çabalayan…



Şimdi hafta sonu gazetelerinin bünyesinde olmasalar da ilk günden bu yana emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım önce… Sonra en iyi, en renkli, en okunabilir sayfalar nasıl olabilir diye gayretle çalışmaya devam edenlere…



Filiz, Sanem, Özlem, Ceyda, Seyhan, Erol, Gözde... Her gün onlarca habere şöyle bir bakıp geçen sizi, telefonunuza düşen, bilgisayarınıza sızan, televizyonunuzda boy gösteren, sosyal medya araçlarıyla adeta parçanız hale gelen o rutinin bir parça da olsa dışına çıkarabilmek, hayatın ve haberlerin diğer yüzünü, öyküsünü, fark etmediğiniz detayını anlatabilmek için ter döküyorlar.



Dünden bugüne gazetelerin içerikleri, yansıttıkları hayatın kendisi gibi değişti durdu. Yarın da değişmeye devam edecek. Ama biraz evvel anlattığım çaba hiç bitmeyecek. Kim bilir belki de önümüzdeki dönemde çok daha farklı bir yaklaşımla hazırlanmış ekler alırsınız elinize. İyi yolculuklar Milliyet Pazar, iyi pazarlar sevgili okurlar…





Deniz Alphan MİLLİYET EKLER KURUCU YAYIN YÖNETMENİ



“Pek çok yetenekli gazeteci bu eklerde ilk adımını attı”







Güneri Cıvaoğlu Milliyet Gazetesi Başyazarı









“Yaşama farklı pencereler açıyor”



Milliyet, benim ilk gençlik yıllarımda kendi irademle ve cep harçlıklarımla aldığım gazetedir. Önce spor sayfasıyla başlardım. Hafta sonu ekleriyse bizim neslin gazetesiydi. Örneğin Bedri Koraman’ın tam sayfa kare kare hepsi de esprili çizgileri hala hafızamda. Ve hala Milliyet’in eklerini zevkle ve ilgiyle takip ediyorum. Kaliteyi sürdüren, yaşama farklı pencereler açan Milliyet Hafta Sonu Ekleri’nin yöneticilerini ve emeği geçen bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum.



1000 sayıdır birlikte, el ele





Yirmi yıla yaklaşan yayın hayatında Milliyet Hafta Sonu Ekleri’nde nice haberlere, söyleşilere imza atıldı. Başarıları, projeleri, yeni çalışmaları dolayısıyla birbirinden değerli isimlerle konuşuldu. Yüzlerce isim… Yıllardır takip ettikleri bu yayınlarla ilgili görüşlerini aktardılar.



Arzum Onan “Milliyet’in hassasiyetini takdir ediyorum”









Özellikle sosyal medyanın yaşamlarımızın her yerinde varolmasıyla gazetenin ve gazeteciliğin çok önemli bir görev ve sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak gerekiyor diye düşünüyorum. Özellikle hafta sonları Milliyet gazetesinin eklerinde okuduğum röportajları, yaşama, gündeme dair haberleri, bilgileri çok kıymetli buluyorum. Milliyet Gazetesi Hafta Sonu Ekleri ile yaptığım röportajların hassasiyetle edit edilmesi ve beni olduğum gibi yansıtmasını da çok kıymetli buluyorum.



Burak Hakkı “Milliyet ve Hafta Sonu Ekleri dimdik duruyor”









Ben insanların doğru bilgiyi gazetelerden öğreneceği görüşündeyim! Sosyal medya her ne kadar popüler olsa dahi çok fazla bilgi kirliliği olduğu bir gerçek! Milliyet gazetesi ve hafta sonu ekleri uzun yıllar boyunca sapasağlam dimdik duruyor. Gazete okumak bir kültür, bir alışkanlık. Özellikle hafta sonu ekleri eğlenceli röportajlarla merak ettiğimiz ünlülerin farklı yönlerini ortaya koyarak başka sayfalar açıyor. Güvenilir olduğu ve yaptığımız röportajları doğru aktardıkları için katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum.



Cansu Ceylan “Yeni bir okul yaptırdı”









İlk harflerimi öğrendiğim zamanlarımdan itibaren hayatımda olan Milliyet Gazetesi’nde; öğretmen olduğumda öğrencilerimin başarıları ile yer almanın tarif edilemez hazzını sonuna kadar hissettim. Çocuklarım; benim başardığım en iyi iş, verdiğim en büyük emek, suladığım en verimli toprak, açan en güzel çiçeklerim. Milliyet gazetesi ise bu çiçeklerimin yapraklarını soldurmadan, susuz bırakmadan onları camları tertemiz bir vitrinde sergileyebileceklerine inandığım en güzel yerdi benim için. Gazete kalitedir, gazetede çıkmak başka mecralarda görüntülenmek gibi değildir, önemlidir. Yeni bir okul yapımına sebep olacak kadar kıymetlidir.



Azra Akın “Olduğum gibi yansıtıyor”









Yetkin Dikinciler “Hayatta kal Milliyet Pazar ”









Bunca zaman eşlik etmiş hayata Milliyet Pazar. Kültüre, sanata, hayallere eşlik etmiş. Bunca gürültü- patırtı içinde, sessizce üreten- yaratanların sesine ses olmaya çalışmış, ne güzel. Misal, Seyhan Akıncı, “Profesyonel” adlı oyun için röportaja gelmiş, ‘Bize oyunu anlatır mısınız?’ dememiş, emek vermiş, izlemiş. İzlenimlerini paylaşmış. İşte orada sohbet başlamış... Yani, en temel ihtiyacımız...İçinde hayat olan muhabbet... Eh, böylesi de, hayatın içinde kalınca mümkün... Hayatta kal Milliyet Pazar...



Tuvana Türkay “Nice 1000’lere beraberce”









Her alanda bilgi kirliliğinin yaşandığı kısır bir zamandayız. Özveriyle işinize sarıldığınız, kendimi her zaman doğru ifade edebilmemi sağladığınız için teşekkür ederim. İşini gerçekten layığıyla yapan Milliyet Pazar ailesi nice 1000’lere beraberce.



Deniz Uğur “Renkli basının kaliteli yüzü”









Milliyet Hafta Sonu Ekleri’ni hem sanata, hem yaşama dair her konuya aydınlık bakış açısı ve kaliteli yaklaşımından dolayı değerli buluyorum. Yayınlarıyla toplumu aydınlatma, bilgilendirme, farkındalık yaratma görevini hakkıyla yerine getiriyor. Renkli basının kaliteli yüzü diye tarif edebiliriz Milliyet Hafta Sonu Ekleri’ni. Kamu yararı ilkesini gözetmeyi hiç unutmadıkları için takdiri hak ediyorlar. Birlikte daha nicelerine diyorum.



Özge Özberk “Gazete bellektir”









Gazete bir kültürdür. 2020 yılında her ne kadar sosyal medya hayatımızın her alanında bizi çevirmiş olsa da gazetelerin yeri ayrı. Özellikle hafta sonları, evimizde ya da dışarda bir kafede kahvaltımızı yaptıktan sonra keyif almak, yeni projelerden haberdar olmak adına hafta sonu eklerini çok kıymetli buluyorum. Bir oyuncu olarak da kendi çalışmalarımı anlatmada aracı olmasından mutluluk duyuyorum. Milliyet gazetesinin hafta sonu ekleriyle yaptığım röportajlarda da hep çok keyif almışımdır; muhabir arkadaşların işine olan ilgisi ve yazıyı aktarış biçimi, heyecanla bekleme nedenlerimden olmuştur. O yüzden gazete bir kültürdür, bellektir diyorum ve hep var olmasını diliyorum.



Selim İleri “Uygarlık çizgimiz için önemli bir birikim”



Yıllardan beri hastalık dışında aralıksız devam ettim Milliyet Hafta Sonu Ekleri’ni okumaya. Haberlerinden, röportajlarından mutluluk duydum. Bugün bir noktadan, belli bir yaştan sonra geriye dönüp baktığımda “uygarlık” çizgimiz için bu 1000 sayısının çok önemli bir birikim olduğunu düşünüyorum.



Hülya Koçyiğit “Müthiş bir alkışı hak ediyor”









Milliyet Gazetesi’nin 1000’inci ekini hararetle alkışlıyorum. Gösterdiği devamlılığı kutluyorum. Böyle bir dönemde bu kadar süreklilik müthiş bir alkışı hak ediyor. Tabii ki bu ekleri başlatıp bugünlere getiren gazeteci dostlarımın duyarlılıkları, sanata ve sanatçıya gösterdikleri sevgiyi, saygıyı kutluyorum.



Türkan Şoray “Böyle devamlılık gösteren kaç ek var ki?”









Bin sayısı ne kadar önemli. Türk basın tarihinde bu kadar önemli, bu kadar devamlılık gösteren kaç tane ek var, hem de böylesine dolu dolu. Her biri birbirinden değerli çalışanlarıyla, gazeteci dostlarımla hepsini, 1000’inci sayıyı kutluyorum. 1000’inci sayıda yer almaktan dolayı ne kadar mutlu olduğumu söylemek istiyorum.



Gürbüz Doğan Ekşioğlu “En yararlı yatırım insana yapılandır”



Lise yıllarında (1969-1973) evimize Milliyet Gazetesi alınırdı. Sanatla ilgilenen bir öğrenci olarak neredeyse Milliyet Sanat’ın bütün sayılarını ezberlemiştim. Sanat hayatımın başlangıcında ve sanatçı olduğum süreçte Milliyet Sanat Dergisi ve Hafta Sonu Ekleri hayatıma yön verdi. Bu nedenle minnettarlığımı ifade ederim. En yararlı yatırım sanata, edebiyata yani insana yapılan yatırımdır. Bu eklerin çoğalmasını temenni eder, emeği geçenleri kutlarım.



Hakan Ottaş “Fotoğraflarım sizlerin sayesinde dünyayı dolaşıyor”



Hayatımı yaklaşık otuz yıldır Mersin’de inşaatlarda ter dökerek kazanıyorum. Milliyet Cumartesi ekinde haberi yayımlanan “Bir Fotoğraf Karesi” fotoğraf sergisini çalıştığım inşaatta açmıştım. Hayatımdaki değişim Milliyet Cumartesi ekindeki röportajla başladı. O röportajdan önce kendi dünyamda yaşıyordum. Şimdilerde Türkiye’nin birçok ilinde ve yurt dışındaki sergilerde son olarak da “Tabiatın Çığlığı” ile İsviçre’de sergilerde fotoğraflarım yer aldı. Bu sizlerin dokunuşuyla birlikte gerçekleşti. Bu büyüme onurdur benim için, teşekkürler Seyhan Akıncı teşekkürler Milliyet Hafta Sonu Eki emekçileri.



Hamza Cebeci “Darülaceze sakinlerimiz için çok kıymetliydi!



Darülaceze Başkanı olarak Milliyet Pazar ile gerçekleştirdiğimiz “Bayramda Sizi Bekliyorlar” başlıklı haber Darülaceze’ye insanlarımızı davet etmek üzere emek verilmiş başarılı bir yayın oldu. Vatandaşlarımızın kurumumuzda yaşayan sakinlerimizle ilgili görüş ve fotoğraflarına aracı olmasının yanı sıra, haberin yapıldığı esnada misafirlerimizin yaşadığı heyecanlı ve samimi anlar çok kıymetli oldu bizim için. Böyle özel ve güzel çalışmalarla, yine yeniden bir arada olmak dileğiyle, nice 1000’inci sayılara Milliyet Pazar!