Şimdiki zamanın hikayesi

Gökyüzünün hakimi Türk Yıldızları - OZAN GÜZELCE



Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST (İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali) İstanbul’da başladı. Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalde birçok ödüllü yarışmalar ve seminerler gerçekleştirildi. Festivale gelenler aynı zamanda birçok gösteriyi de izleme imkanı buldu. Gökyüzünü renklendiren Türk Yıldızları, akrobasi hareketleriyle izleyenleri bir kez daha kendine hayran bıraktı.



Havuz başında - RIDVAN MENEKŞE









Turizm cenneti Antalya bu yıl 1 Ocak-16 Eylül döneminde 12 milyon 80 bin 308 turisti ağırladı. Turistlerin büyük bir çoğunluğu beldeleri tercih ederken bazı turistler de şehir merkezindeki otellerde tatil yapıyor. Havuz başındaki bu çocuk da şehir manzarasına karşı tatilin keyfini çıkarıyor.



Diyarbakır’ın tarihi hanı - ÜNAL ÇAM









Diyarbakır’a gelenlerin uğrak yeri olan tarihi Hasanpaşa Hanı, mimarisi ve havasıyla insanı adeta yüz yıllar öncesine götürüyor. Fotoğraf tutkunlarının da gözdesi olan, 1572’de inşa edilen han zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duruyor.



Eylülde plaj keyfi - EBRU SUCUKA









Uzun kumsalları, turkuaz rengindeki deniziyle Muğla Ölüdeniz’in en gözde tatil merkezlerinden Belcekız Plajı’nda eylül ayı yoğun geçiyor. Okuyucumuz Ebru Sucuka’nın bizimle paylaştığı fotoğrafta altın sarısı kumsalda, masmavi berrak sularda tatilin keyfini çıkaranlar görülüyor.



Zamanı canlandıran eller - OĞUZ YETER









Tamirinin zor olduğu dönemlere ait antika kabul edilen saatleri tamir eden Nezihi Usta, Kadıköy Moda’daki dükkanında eski saatlere hayat veriyor. Nezihi Usta dört kuşaktır bu mesleği sürdürdüklerini, bu işi bir meslek olarak olarak değil de hobi olarak yaptığını da her fırsatta belirtiyor.



Bağbozumu sevinci / Milliyet Arşivinden 22 yıl önce bugün









Bağlardan toplanan salkım salkım üzümler güneşe bırakılır ve isteyen şıra isteyen şarap yapar. Türkiye’de her yıl eylülde batıdan doğuya birçok ilde yapılan bağbozumu şiirlere konu edildiği gibi antik çağlardan bu yana şenliklere de sahne oldu. Milliyet arşivinden aldığımız bu fotoğrafta 22 yıl önce yapılan bağbozumunda işçiler topladıkları üzümleri kasalara yerleştiriyor.