BİST105.3801,54EURO6,350,18USD5,75-0,05ALTIN271,08-0,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerPazar HaberleriTam kararında tarifler
    17.11.2019 - 07:50 |

    Tam kararında tarifler

    Tam kararında tarifler

    Vişneli Yaprak Sarma

    MALZEMELER

    250 gr yaprak
    1/2 su bardağı zeytinyağı
    2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
    2 adet soğan
    2 su bardağı pirinç
    1/2 tatlı kaşığı yenibahar
    1 çay kaşığı tarçın
    1 tatlı kaşığı tuz
    1/2 tatlı kaşığı karabiber
    1 su bardağı su
    1 su bardağı vişne suyu
    1 yemek kaşığı kuş üzümü
    1 yemek kaşığı sumak ekşisi (veya nar ekşisi)
    1 yemek kaşığı toz şeker
    200 gram vişne

    Pişirmek için

    1.5 su bardağı su
    1 su bardağı vişne suyu
    5 yemek kaşığı zeytinyağı

    GÜNÜN MANİSİ

    Sarma yapmak anne işi
    Deneyin derim vişnelisini
    Misss gibi valla ekşi ekşi
    Yemin ederim çok yahşi

    YAPILIŞI

    İlk olarak zeytinyağını tencereye alıp orta ateşte dolmalık fıstıkları 2 dakika kadar bronzlaşana kadar kavuruyoruz. Ardından içine yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip 3 dakika kadar kavuruyoruz. Sonra pirinci ekleyip diğer malzemelerle kaynaşması için 2 dakika kadar çeviriyoruz. Üstüne baharatlarımızı ekleyip 2 tur daha döndürüyoruz. Tencereye vişne suyu ve normal suyu ekleyip kuş üzümlerini, sumak ekşisini, şekeri ve tuzu da içine attıktan sonra 2 tur döndürüp kısık ateşte 4-5 dakika kadar pişiriyoruz. Ardından altını kapatıp dinlenmesi için kenara park ediyoruz (pilav ıslak ıslak kalacak, endişeye gerek yok!) Yaprakları sıcak suda 5 dakika kadar banyo yaptırıp çıkartıyoruz. Yaprakların içine hazırladığımız iç pilavdan bir tatlı kaşığı ve 1 adet vişne ekleyip sarıyoruz.

    Tencerenin dibine 2 kat yaprak seriyoruz. Üstüne sardığımız yaprakları ekliyoruz. Ardından vişne suyu, normal su ve zeytinyağını ekleyip üstüne bir tabak kapatıyoruz. En kısık ateşte 1 saat kadar pişirip afiyetle yiyoruz.

    16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

    Otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı!

    Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

    Büyük panik! Alevleri görünce telefona sarıldılar

    Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

    Ankara'da feci kaza! Yaralılar var

    Tarih yazan kadınlar

    Tarih yazan kadınlar

    Sıradaki Haber