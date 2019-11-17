Tam kararında tarifler

Vişneli Yaprak Sarma



MALZEMELER



250 gr yaprak

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı dolmalık fıstık

2 adet soğan

2 su bardağı pirinç

1/2 tatlı kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 tatlı kaşığı karabiber

1 su bardağı su

1 su bardağı vişne suyu

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 yemek kaşığı sumak ekşisi (veya nar ekşisi)

1 yemek kaşığı toz şeker

200 gram vişne



Pişirmek için



1.5 su bardağı su

1 su bardağı vişne suyu

5 yemek kaşığı zeytinyağı



GÜNÜN MANİSİ



Sarma yapmak anne işi

Deneyin derim vişnelisini

Misss gibi valla ekşi ekşi

Yemin ederim çok yahşi



YAPILIŞI



İlk olarak zeytinyağını tencereye alıp orta ateşte dolmalık fıstıkları 2 dakika kadar bronzlaşana kadar kavuruyoruz. Ardından içine yemeklik doğradığımız soğanları ekleyip 3 dakika kadar kavuruyoruz. Sonra pirinci ekleyip diğer malzemelerle kaynaşması için 2 dakika kadar çeviriyoruz. Üstüne baharatlarımızı ekleyip 2 tur daha döndürüyoruz. Tencereye vişne suyu ve normal suyu ekleyip kuş üzümlerini, sumak ekşisini, şekeri ve tuzu da içine attıktan sonra 2 tur döndürüp kısık ateşte 4-5 dakika kadar pişiriyoruz. Ardından altını kapatıp dinlenmesi için kenara park ediyoruz (pilav ıslak ıslak kalacak, endişeye gerek yok!) Yaprakları sıcak suda 5 dakika kadar banyo yaptırıp çıkartıyoruz. Yaprakların içine hazırladığımız iç pilavdan bir tatlı kaşığı ve 1 adet vişne ekleyip sarıyoruz.



Tencerenin dibine 2 kat yaprak seriyoruz. Üstüne sardığımız yaprakları ekliyoruz. Ardından vişne suyu, normal su ve zeytinyağını ekleyip üstüne bir tabak kapatıyoruz. En kısık ateşte 1 saat kadar pişirip afiyetle yiyoruz.

