Tam kararında tarifler

YABAN MERSİNLİ KURABİYE

Malzemeler



l 350 gram un

l 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

l 1 çay kaşığı karbonat

l 225 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

l 300 gram pudra şekeri

l 1 adet limon kabuğu rendesi

l 2 adet yumurta

l 1 paket vanilya

l 150 gram kuru yaban mersini



YAPILIŞI: İlk olarak un, vanilya, karbonat ve kabartma tozunu bir kapta birleştirip kenara park ediyoruz. Başka bir kapta, tereyağı, limon kabuğu rendesi ve şekeri iyice samimi olup hafiften kabarana kadar minimum 5 dakika çırpıyoruz. Ardından içine yumurtaları teker teker ekleyip 2-3 tur daha çırpıyoruz.Kenara park ettiğimiz kuru malzemeleri de karıştırma kabına ekleyip tüm malzemeler iyice bir birleriyle kaynaşana kadar karıştırıyoruz.











Son olarak içine kuru yaban mersinlerini ekleyip 2-3 tur daha karıştırdıktan sonra üstünü streçleyip buzdolabında 2 saat kadar üşümeye bırakıyoruz.

2 saat sonunda, bir tatlı kaşığı büyüklüğünde koparttığımız parçaları elimizle yuvarlayıp tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 14 dakika kadar pişirip afiyetle yiyoruz.



Günün manisi



Kurabiye deyip görmeyin hakir

Kurabiye değil âdeta şiir

Mutluluğu garanti ediyorum

Yiyende ne dert kalır ne de sinir