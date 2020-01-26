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    26.01.2020 - 07:50 |

    Tam kararında tarifler

    YABAN MERSİNLİ KURABİYE

    Malzemeler

    l 350 gram un
    l 1/2 çay kaşığı kabartma tozu
    l 1 çay kaşığı karbonat
    l 225 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
    l 300 gram pudra şekeri
    l 1 adet limon kabuğu rendesi
    l 2 adet yumurta
    l 1 paket vanilya
    l 150 gram kuru yaban mersini

    YAPILIŞI: İlk olarak un, vanilya, karbonat ve kabartma tozunu bir kapta birleştirip kenara park ediyoruz. Başka bir kapta, tereyağı, limon kabuğu rendesi ve şekeri iyice samimi olup hafiften kabarana kadar minimum 5 dakika çırpıyoruz. Ardından içine yumurtaları teker teker ekleyip 2-3 tur daha çırpıyoruz.Kenara park ettiğimiz kuru malzemeleri de karıştırma kabına ekleyip tüm malzemeler iyice bir birleriyle kaynaşana kadar karıştırıyoruz. 

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    Son olarak içine kuru yaban mersinlerini ekleyip 2-3 tur daha karıştırdıktan sonra üstünü streçleyip buzdolabında 2 saat kadar üşümeye bırakıyoruz.
    2 saat sonunda, bir tatlı kaşığı büyüklüğünde koparttığımız parçaları elimizle yuvarlayıp tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 14 dakika kadar pişirip afiyetle yiyoruz.

    Günün manisi

    Kurabiye deyip görmeyin hakir
    Kurabiye değil âdeta şiir
    Mutluluğu garanti ediyorum
    Yiyende ne dert kalır ne de sinir

    Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.
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