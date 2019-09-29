Yol gösteren kitapçık

AFAD’ın Afete Hazır Türkiye projesi kapsamında bugüne kadar 11 milyon 410 bin 418 kişiye ulaşılmış. Afete Hazır Aile, Afete Hazır Okul ve Afete Hazır İş Yeri eğitimleri devam ediyor. Bu kapsamda her okulda Okul Afet ve Acil Durum Yönetim Kurulu’nun okul müdürünün gözetiminde afet risklerinin azaltılması ve afetlere hazırlık için çalışması öngörülüyor. AFAD’ın internet sitesi de “Afet sonrası ilk 72 saat için” bir aile afet ve acil durum planının önemine dikkat çekiyor. TEKNOFEST’ten sonra ilk olarak Edirne’ye giden Deprem Simülasyon TIR’ı 28 Eylül’e kadar kentin çeşitli bölgelerinde büyük ölçekli bir depremde ne yapılması gerektiği ve nasıl korunacağını anlatacak. Geçmişte yaşadığı deprem ve afetlerden birçok ders alan Japonya dünyada deprem konusunda en tecrübeli ülke.Yıllardır deprem sınavı veren Japonya’da da 30 yıl içinde doğrudan Tokyo’yu vuracak bir deprem ihtimali yüzde 70. Tokyo’da belediyelerin hazırladığı “Afete Hazırlık Tokyo” kitapçığı Japonlar için bir kılavuz. Japonya’da günlük pratik haline gelen yaklaşımlarını Tokyo Belediyesi’nin hazırladığı kitapçığa bakarak sizler için derledik.

Okullarda deprem simülasyonu

Japonya’da depreme hazırlık eğitimi ilköğretimde başlıyor. Çocuklar okullarda şiddetli bir depremde ne yapmaları gerektiğini deprem simülasyonuyla öğreniyor. Çocuklar ilk etapta masaların altına giriyor ve sarsıntı geçip öğretmenleri kendilerini tahliye edene kadar yerlerinde bekliyor. Daha üst sınıfta olan çocuklar gerekli durumlarda müdahale edebilmek için ilk yardım eğitimi alıyor. Ev halkı deprem çantasının herkes için ulaşılabilir bir noktada olmasını sağlıyor ve tahliye anında bulunmaları gereken yerlere karar veriyor. Aileyle birlikte komşularla deprem konusunda iletişim halinde olmak ve bir araya gelinecek yerlerle tahliye anında binadaki elektrik ve gaz bağlantılarını tamamen kapatmak konusunda birbirini uyarmak ve bilgilendirmek bir diğer gereklilik. Şiddetli bir deprem anında uzmanlar geliştirmemiz gereken genel davranış kalıbının “Yat/Çök-Korun/Kapan-Tutun” olduğunu söylüyor. Öncelikle depreme dışarıda yakalandıysanız deniz kıyısından, enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, duvar diplerinden ve diğer binalardan uzak durmanız gerekiyor.