Adapazarı'nın meşhur lezzeti: Islama köfte tarifi

Dışarıda yediğiniz ıslama köfteyi unutun! Evinizde kolayca yapabileceğiniz ve Adapazarı'nın unutulmaz lezzeti olan ıslama köfteyi mutlaka deneyin. İşte ıslama köfte tarifi...

Malzemeler:

-500 gram kıyma

-1 adet kuru soğan

-1 su bardağı ekmek içi

-1 yemek kaşığı süt

-1 silme tatlı kaşığı tuz

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 silme tatlı kaşığı karabiber

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

Sunum için:

-18 dilim ekmek

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 tepeleme tatlı kaşığı toz kırmızı biber

-5 su bardağı su

-1 adet et bulyon

Nasıl yapılır?

-Köfte için gereken kıymayı derince bir kaba alın, içerisine soğanı rendeleyin ve gereken diğer malzemeleri de ekledikten sonra güzelce yoğurun.

-İyice yoğurduğunzu köfte harcını, streç filmle kapatın ve yaklaşık 1 saat buzdolabında dinlenmeye bırakın.

-Köfte harcı iyice dinlendikten sonra şekillendirin ve ızgara da ya da az yağda kızartın.

-Köfteler pişerken, diğer tarafta bir tencereye suyu alın, su kaynamaya başlayınca içine et bulyonu atın ve et bulyon eriyene dek karıştırın.

-Küçük bir tavada tereyağını eritin ve içerisine toz kırmızı biberi atın, hızlıca birkaç kez karıştırın ve ocağın altını kapatın.

-Hazırladığınız tereyağlı biberi, et suyuna boşaltın ve güzelce karıştırın.

-Dilimlediğiniz ekmeklerden birer birer alın, hazırladığınzı et suyu sosuna batırın ve ızgarada her iki yüzünü de hafifçe kızartın.

-Soğanları ve domatesleri dilimleyin, biberleri de yıkayın ve hepsini ızgara da hafifçe közleyin.

-Servis tabağına ızgarada kızarttığınız ekmek dilimerini alın. Üstlerine sostan çok az bir miktar daha gezdirin.

-Köfteleri de üzerine dizin. Ardından servis edin.

Afiyet olsun.