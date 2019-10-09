Bağışıklığı güçlendiren ve hastalıklarla savaşan zencefilli tavuk çorbası
Sizi kışa hazırlayacak, hastalıklardan koruyacak ve bağışıklığınızı güçlendirecek zencefilli tavuk çorbası tarifini paylaşıyoruz. Şifa dolusu olan bu çorbamızı mutlaka deneyin.
Gülşah Karaman - PembeNar Özel
Soğuk havaların gelmesi demek bağışıklık sisteminin düşmesi demek... Sizi hastalıklardan koruyacak ve dinç tutacak, bedeninizi kışa hazırlayacak limonlu zencefilli tavuk çorbası tarifi paylaştık. Çok kolay yapımı ile vücudunuzu kötü bakterilerden koruyabilirsiniz. İltihap kurutucu etkiye sahip olan zencefilli tavuk çorbası için malzemeleri hazırlayın!
Malzemeler:
-1 kilo bütün tavuk
-1 adet doğranmış soğan
-2 adet orta boy doğranmış havuç
-2 adet doğranmış kereviz sapı
-1 büyük baş sarımsak
-2-3 tatlı kaşığı doğranmış ve soyulmuş taze zencefil
-1 büyük demet maydanoz
-1 çorba kaşığı kişniş tohumu
-1 çorba kaşığı kaya tuzu
-2 çay kaşığı karabiber
-170 gr taze ıspanak
-2 adet ince dilimlenmiş limon
-1 adet doğranmış acı biber
Nasıl yapılır?
-Büyük tencereye tavuk, soğan, havuç, kereviz sarımsak, biber, zencefil, maydanoz, kişniş,
tuz ve karabiberi ekleyin. Üzerine soğuk su ekleyin.
-Tencerenin kapağını kapatın ve yüksek ateşte kaynatmaya başlayın.
-Daha sonra ısıyı düşürün ve kaynatmaya devam edin.
-Metal bir kaşıkla çorbanın üstüne çıkan kirleri her seferinde bir kenara toplayın.
-Yeniden kapağını örtün ve tavuk yumuşayana, parçalanıncaya kadar 55 dakika pişirin.
-Dilerseniz bu esnada düdüklü tencerede 40 dakika pişirebilirsiniz.
-Pişen çorbadan tavuğu bir tabağa aktarın. Kalan suyu bir süzgeç yardımıyla temiz bir tencere
dökün ve düşük ateşte sıcak kaynatmaya devam edin.
-Bir çatal yardımıyla tavuğu parçalayın.
-Süzdüğünüz suya tavuk parçalarını ve ıspanağı ekleyin.
-10-15 dakika daha kaynatın ve servis tabağına alın.
-Limon dilimleri ve acı biber ile servis edin.
Afiyet olsun.