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10.10.2019 - 10:28 |

Bienenstich (Arı sokması pastası) tarifi

Alman pastası olan bienenstich isimli arı sokması pastası, size parmaklarınızı yedirtecek! İçi krema dolgusu ve dışı ballı-bademli olan bu pastayı mutlaka eviniz de deneyin. İşte bienenstich (arı sokması pastası) tarifi...

Bienenstich (Arı sokması pastası) tarifi

Tadına doyamayacağınız ve sürekli yapmak isteyeceğiniz bienenstich yani arı sokması pastası tarifi için malzemeleri hazırlayın! İçi mükemmel bir krema dolgusu ile, dışı ise ballı-badem ile kaplı olan arı sokması pastasını sizin için en basit haliyle paylaştık. Gerçek tarifte hamuru mayalanarak yapılan bu pastanın, paylaştığımız bu versiyonunu da çok beğeneceksiniz. İşte bienenstich (arı sokması pastası) tarifi... 

Malzemeler:

Pandispanyası için:

-4 yumurta
-130 gram şeker (bir su bardağından bir parmak eksik)
-1 vanilya şekeri
-150 gram un (bir bardak un)
-Yarım paket kabartma tozu (iki tatlı kaşığı kadar)
-1 paket file badem (100 g)

Kreması için:

-1 paket vanilyalı puding
-2 kutu sıvı krema

Üstü için:

-1 kaşık tereyağ
-1 kaşık bal

Bienenstich (Arı sokması pastası) tarifi

Nasıl yapılır?

-Önce oda sıcaklığındaki yumurtalar, şeker ile beraber en az üç dört dakika kadar çırpılır
-Krema haline gelene kadar, sonra un, kabartma tozu ,vanilya eklenip yavaşça karıştırılır.
-Yağlı kağıt serilmiş 26 cm kelepçeli bir kalıba kek hamurunu dökün ve üstüne file bademlerini serpin.
-180 derecede önceden ısınmış fırına verilir, yaklaşık 25 dakika pişirilir.
-Mutlaka kontrol ederek pişirin.
-Kekiniz piştikten sonra en az bir saat dinlendirin ve sonra ortadan kesin.
-Puding tozunu sıvı krema ile beraber 2-3 dakika çırpın ve arasına sürün.
-Üstüne bir kaşık tereyağı ile bir kaşık balı küçük bir tavada eritip fırça ya da kaşık yardımıyla sürün.
-Pastanız 1 gün dolapta beklerse daha lezzetli olacaktır.

Afiyet olsun.

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