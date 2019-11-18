Birdenbire hayatımıza giren tatlı patatesten bonuslu kurabiye tarifi

Fotoğraf: @roemh011-Taylor Roemhildt

Tatlı patates, son yıllarda ülkemizde de neredeyse artık her markette satılan ve kendisiyle yapabileceğiniz tuzlu ve tatlı tarifler size mükemmel seçenekler sunuyor. Peki, birdenbire hayatımıza giren tatlı patatesten, marshmallow'lu kurabiye yapmaya ne dersiniz? İşte tarifi...

Malzemeler:

-1 su bardağı tuzsuz oda sıcaklığında tereyağı

-3/4 fincan esmer şeker

-Yarım su bardağı toz şeker

-Yarım çay kaşığı vanilya özütü

-1 su bardağı haşlanmış tatlı patates püresi

-2 su bardağı un

-1 çay kaşığı kabartma tozu

-1/4 çay kaşığı karbonat

-Bir tutam deniz tuzu

-15 adet marshmallow

Nasıl yapılır?

-Fırınınızı önceden 180 derecede ısıtmaya başlayın.

-İki fırın tepsisi olacak şekilde içine yağlı kağıt serin

-Bir kabın içinde tereyağını, esmer şekeri, beyaz şekeri ve vanilya özütünü ekleyin ve yaklaşık kabarana kadar 5 dakika

çırpın.

-Daha sonra tatlı patates püresini ekleyin ve 1 dakika daha karıştırın.

-Farklı bir kabın içine un, kabartma tozu, karbonat ve tuzu ekleyin ve karıştırın.

-Bu karışımı, tatlı patatesten yaptığınız karışıma yavaş yavaş ekleyerek düşük hızda 1 dakika boyunca çırpın.

-Hazırladığınız hamurdan çok yuvarlak olmayacak şekilde elinizde şekil verin ve tepsilere dizin.

-Kenarları hafifçe altın sarısı oluncaya kadar 10-12 dakika pişirin.

-Daha sonra fırından alın ve ortalarına marshmallow bastırın, 7-9 dakika arası daha üzeri hafifçe kızarana kadar ve

şekerler eriyinceye kadar pişirin.

-Servis yapmadan önce soğutun ve hava geçirmez bir kabın içerisinde oda sıcaklığında saklayın.

Afiyet olsun.