Çikolata yedikten sonra çocuğunuzun başı ağrıyorsa dikkat!

Çocuklarda migren, bebeklik çağından itibaren görülür. Ancak migren ile ergenlik sonrası kızlarda daha sık karşılaşılır. 4-5 yaşındaki çocuklarda bile migren atakları görülebilir. Peki migren teşhisi konulmuş bir çocuk nelerden uzak durmalı, nasıl beslenmeli? Çikolata yemek migreni tetikler mi?

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç.Dr. Yasemin Topçu, çocukların yüzde 8 ile 20’sinde migren ağrısının yiyecekler ile tetiklendiğini ifade etti. Topçu, “Et, yoğurt, kızartma, monosodyum glutamat içeren hazır gıdalar baş ağrısını tetikleyebilir. Hastalar ve aileleri baş ağrısını tetikleyen gıdalar konusunda bilgilendirilmeli ve gıdalarla baş ağrısı arasında ilişki olması halinde ilgili gıdadan kaçınılmalı” uyarısını yaptı.



Migrende sıklıkla ailevi yatkınlık görüldüğünü söyleyen Topçu, “Grip gibi enfeksiyon hastalıkları, sınav dönemlerindeki yorgunluk, görme bozuklukları, iklim değişiklikleri, uzun süre televizyon seyretmek, bilgisayar kullanmak, gürültülü ses, sıcak iklimler, güçlü ışık, bazı gıdaların çok tüketilmesi migren atağının başlamasına sebep olabilir” diye konuştu.







Dikkat! Epilepsinin ilk belirtisi olabilir



Baş ağrısı ile birlikte olan görsel şikayetlerin migrene eşlik edebileceği gibi bazı çocukluk çağı epilepsilerinin de ilk belirtisi olabileceğini ifade eden Topçu, “Ayrıca çocuklarda fark edilmeyen miyop, hipermetrop, astigmat gibi görme bozuklukları da migren baş ağrılarının sıklığı ve şiddetini artırabilir. Bu nedenle baş ağrısı bulunan bütün çocuklar göz muayenesinden geçirilmeli ve görsel şikayetlerinin devamı halinde çocuk nöroloğu tarafından değerlendirilmeli” bilgisini verdi.

'Migren tanısı çok gecikmeden koyulmalı'



Baş ağrısı ve migrenin, okul çağı çocuklarında eğitim, yaşam kalitesi ve verimliliği olumsuz etkilediğini söyleyen Topçu sözlerini şöyle tamamladı:



“Migreni olan çocukların, olmayanlara göre iki kat daha fazla okula devamsızlığı olduğu görülmüş. Çocukların şikâyetlerini yeterince ifade edememesi ve tanı için kullanılan kriterlerinin erişkinlerden çocuklara uyarlanması migren tanısında güçlüklere ve gecikmelere neden olabiliyor. Migrende, tedavi kararı ve izleminde baş ağrılarının günlük aktivitelere, sosyal hayata ve okula etkisini belirlemek önem taşıyor.”