Çocuklara kitap okuma alışkanlığı nasıl kazandırılır?

PembeNar Özel

"Çocuğum kitap okumayı sevmiyor", "Çocuğuma kitap okutamıyorum", "Çocuğuma kitap okumayı nasıl sevdirebilirim?" diyen ebeveynler için Kelime Yayınları Yayın Yönetmeni Dr. Asya Çağlar bakın hangi tavsiyelerde bulundu...

Kitaplar çocukları duygusal yönden nasıl besliyor? Çocukların gelişimine katkısı ne?

Kitabın hikâyesi çocuğa farklı yaşam biçimlerini gösterir ve hayatı sorgulatır. Kitabın çizimleri çocuğun hayal gücünü ve görsel becerilerini geliştirir. Çocuk, kitabın kahramanlarıyla kendini özdeşleştirir ve bu sayede çocuğun duygudaşlık yeteneği güçlenir. Kitap her yönden çocuğun gelişiminde büyük rol oynar.

Tüm bunların ışığında kitapları neye göre seçmeliyiz?

Kitap seçerken her şeyden önce çocuğun ilgi alanlarını göz önüne almalı ve kararlarına saygı göstermeliyiz. Elbette kitabın dilinin, içeriğinin, çizimlerinin, baskısının kalitesini de ölçmeliyiz. Alacağımız kitabı mutlaka önden araştırıp mümkünse tamamını okumalıyız.

Alışkanlık kazandırmak için her gün, aynı yerde ve saatte mi okumalıyız?

Elbette hayır. Ailece kitap okuma saatleri oluşturulabilir; bu çoğunluk, çocuk için okumayı teşvik edici bir aktivite olur. Bunun haricinde çocuğa okuma saatleri dayatmak doğru bir yaklaşım değildir; kaldı ki kitap her an, her yerde okunulabilir. Okuyacağı kitaba karar verdiği gibi okuma saatlerine de çocuk karar vermelidir.

Kitaplarla büyüyen çocukların ders başarısı ne yönde etkilenir?

Kitaplarla büyümenin, çocukların okul başarısına katkısı kanıtlanmıştır. En basitinden örnek vermek gerekirse çok kitap okuyan çocuklar; okuduklarını daha iyi anlama ve yorumlama, hızlı okuma, geniş bir kelime haznesine sahip olma gibi yetiler edinirler. Bunlar şüphesiz, okul hayatında ve hatta ileride iş hayatında da başarılı olmaya büyük destek olur.

Bu konuda ebeveynlere hangi tavsiyelerde bulunursunuz?

Kitabı öncelikle kendi hayatınıza, sonrasında çocuğun hayatına dâhil edin; kitaplar, her an (gece-gündüz) ve her yerde (evde-arabada-okulda/işte) sizinle olsun. Çocukla birlikte kitap okuyun. Birlikte kitabevleri ve kitap satan yerleri gezin. Kitap seçimlerinde çocuğa mutlaka söz hakkı tanıyın. Kütüphaneye gidin, hatta kendinize ve çocuğunuza bir kütüphane kartı çıkartın. Evdeki kitaplığı birlikte düzenleyin.