Çocukluğumuzun köpük kurabiyesi: Beze tarifi
Eskiden ve hala pastanelerde satılan, çocukluğumuzun köpük kurabiyesi olarak bilinen beze tarifini sizinle paylaşıyoruz. Evinizde bu benzersiz lezzete yer açmayı unutmayın! İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz beze tarifi...
Beze tarifi ile çocukluğunuza dönmeye ne dersiniz? Eskiden ve hala pastanelerde satılan, çocukluğumuzun köpük kurabiyesi olarak bilinen beze tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit, tadı mükemmel olan ve görüntüsüyle ilgi çeken bezenizi isterseniz gıda boyası ile renklendirebilirsiniz. Biz sizin için en sade ve en bilinen halini paylaştık. İşte evinizde kolayca yapabileceğiniz beze tarifi...
Malzemeler:
-2 orta boya yumurta akı
-1 su bardağı şeker
-Çay kaşığı ucuyla tuz
-3 damla limon
-İsteğe bağlı renklendirmesi için gıda boyası
Hazırlanışı:
-Yumurta akları ve sarıları güzelce ayrılır. Yumurtaların taze ve oda ısısında olmasına dikkat edilmelidir.
-Kuru bir kase içerisine; yumurta akları, şeker, tuz ve 3-4 damla kadar limon suyu eklenir.
-Mikserin yüksek devrinde 15 dakika kadar çırpılır. Süre sonunda karışımın katılaştığını göreceksiniz.
-Yoğun tıraş köpüğünü andıran bir kıvamda olmalıdır.
-Fırın tepsisi üzerine yağlı kağıt serip, sıkma poşetine istediğimiz ucu takarak beze karışımımızı poşetin içine ekliyoruz.
-Az aralıklı olacak şekilde tepsi üzerine bezelerimizi yerleştiriyoruz.
-140 derecede önceden ısıtılmış fırında 1 saat kadar pişiriyoruz.
Afiyet olsun.