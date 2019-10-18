Çocukluğumuzun köpük kurabiyesi: Beze tarifi

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Bugün Bugün oldukça güçlü zihinsel süreçler, meşguliyetler içinde olabilirsiniz. Yakın çevrenizdekilerle etkinlik organize etmek mümkün. İş hayatınızda yazılı iletişiminizin yoğun olduğu bir gün geçirebilirsiniz. Yapmayı hayal ettiğiniz konularda kısıtlanma yaşadığınızı hissettiğiniz zamanlar olabilir. Riskli konularda karar verme konusunda cesaretli davranabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Maddi kaynaklarınız konusunda bugün yeni kararlar almak için imkanlar oluşacaktır. Harcamalarınızı seyahatlerinize yönlendirme isteği içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda engellediğinizi hissedeceğiniz zamanlar var. Yaşadığınız olaylara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz. Başkalarından destek alabileceksiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizle ilgili yeni kararlar alıp, yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde beslenmenize dikkat etmeniz gereken zamanlar var. Gün içinde değişken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Kişisel olarak önem verdiğiniz konularla ilgilenmek keyfinizi yerine getirebilir. Öğlen saatlerinde yoğun düşünceler içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Hayatınızda gizli kalmış konularla ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde pozitif düşünceler içinde olabilirsiniz. Psikolojik olarak bilinçaltınızla ilgili dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Günün ilerleyen saatlerinde zihinsel süreçleriniz daha yüksek olabilir. Yeni haberler alacağınız, keyifli zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gelecekle ilgili beklentilerinizle ilgileneceğiniz bir gün yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde daha kolay risk alabileceğiniz zamanlar var. Hayallerinizde kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Arkadaşlarınızla zaman geçirmek için imkânlar var. İş hayatınızda destek alabileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz, bu durum sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızdaki hedeflerinize ulaşmak için büyük bir dayanıklılık göstereceksiniz. İlişkilerinizde engellendiğinizi hissetseniz de günün büyük kısmında iyimserlik söz konusu. İş hayatınızda yeni haberler alabilir, yeni seyahatler yapabilirsiniz. Çift durumlu olaylar için karar vermekte acele etmeyin.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Yeni ufuklara açılmak ve yeni şeyler öğrenmek için çok hevesli bir gündesiniz. Yolculuk planları için teşvik edici imkânlar çıkabilir karşınıza. Akademik olarak yeni başlangıçlar yapmak için kararlar alabilirsiniz. Aşkta engeller yaşanabilir. Değişen durumlara göre kendinizi ayarlamalı ve sakin kalmaya özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmakta fayda var. Sabah saatleri olaylara karşı iyimser tutumunuzu sürdürebileceksiniz. Ortaklı para durumlarında yeni kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Yazılı iletişiminizin bol olduğu bir gündesiniz. İş hayatınızdaki olaylara karşı dayanıklılık göstereceğiniz zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün İkili ilişkilerinizin gündeminizi etkilediği zamanlar var. Eşinizin konularıyla ilgilenebilirsiniz. Sabah saatleri daha fazla güven hissedebileceğiniz imkânlar var. Kolayca risk almak isteyebilirsiniz, dikkatli olmakta fayda var. Yaşanan değişken durumlara karşı dayanıklılık göstermek, size güç katacaktır. Yazılı anlaşmalara özenli yaklaşmalısınız.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma koşullarınız gündeminizi etkileyebilir. Aldığınız sorumluluklarda kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Sağlıkla ilgili yeni haberler alacağınız zamanlar olabilir. Sizi yoran ve yıpratan koşullara karşı dayanıklılık gösterebileceksiniz. İşte beraber çalıştığınız kişilere karşı daha iyimser davranmakta fayda olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinizi ifade etmek isteyeceğiniz, iletişimi bol bir gün sizi bekliyor. Zihninizin hızına siz bile yetişemeyebilirsiniz. Sabah saatlerinde cömert davranacağınız zamanlar var, harcamalarınızda dikkatli olmalısınız. Çocuklarınızla zaman geçirmek size iyi gelebilir. Risk alacağınız konularda uygun imkânlar var. Aşkta kısıtlayıcı durumlar oluşabilirDevamını Oku Devamını Oku