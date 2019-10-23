Dışı çıtır içi yumuşacık bir İtalyan lezzeti: Pucce (İtalyan poğaçası) tarifi
Vegan beslenenlerin tercih ettiği, poğaça, ekmek veya meze olarak kullanabilecekleri İtalyan poğaçası Pucce tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok kolay olan ve kısa zamanda yapılan bu tarifi mutlaka deneyin.
İtalyan poğaçası olarak bilinen Pucce tarifini sizinle paylaştık. İtalya’da domatesli, soğanlı veya zeytinli tercih edilen bu poğaçanın dışı kıtır kıtır içi yumuşacık oluyor! Klasik pişirme yöntemi ile denerseniz poğaça tadını, buharlı pişirme yöntemi ile denerseniz ekmek tadına dönüşüyor. Her ikisine de dereotu, maydanoz, sarımsak tozu, zeytin, suyunu almış soğan, çekirdek ve ceviz gibi istediğiniz her besini ekleyebilirsiniz.
Malzemeler:
-400 gr yulaf unu,
-100 gr buğday unu,
-1 tatlı kaşığı toz şeker,
-1 tatlı kaşığı tuz,
-1 paket kuru instant maya,
-3 yemek kaşığı zeytinyağı,
-750 ml – 1 litre ılık su
-Çıtır ekmek olması için 1 çay kaşığı mahlep
-Zeytin
Nasıl yapılır?
-400 gr yulaf unu, 100 gr buğday unu, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru instant maya derin bir kaba alınarak karıştırılır.
-İçerisine kek hamuru kıvamına yakın bir kıvama gelecek ölçüde ılık su eklenerek yoğurulur.
-Son olarak 3 yemek kaşığı zeytinyağı da ilave edilerek 1 dk daha yoğurulur.
-30 dk-1 saat arasında sıcak bir ortamda hava almayacak şekilde sarılarak bekletilir.
-Hamurumuz hazır. Ellerinize yapışmaması için zeytinyağı sürebilirsiniz. Yuvarlak parçalar halinde koparılan hamurlar (içerisine zeytin eklenecekse -ikiye bölünüp çekirdeği çıkarılarak- bu aşamada eklenir) yağlı tepsiye alınır.
-180 derece ısıtılmış fırında ekmek olarak tüketilecekse, üzerinin çıtır olması için tepsinin alt katına başka bir tepsi içerisine buzlu su koyulur. Buhar ile pişmesi sağlanır.
-Poğaça olarak tüketecekseniz, yumuşak olması tercih edildiğinde buzlu su koymadan pişirebilirsiniz, 20 dk pişirilir.