Vajinismus hastaların büyük çoğunluğu sorunlarının çözümsüz olduğunu düşünür hatta dünyada ki en kötü hastanın kendisi olduğu yanılgısına da kapılır. Bu tamamen asılsızdır. Vajinismus nedenlerine baktığımızda birçok faktör olmasına ilaveten kişilik yapıları da soruna eklenir.

Vajinismus çözümsüz değildir. Doğru teknik ve doğru tespit ile tedavi başarı ile sonuçlanır. Klasik tedavilerde vajinismus tedavisinin uzun sürmesinin nedeni sorunu sadece vajen girişinde olarak düşünülmesinden kaynaklanır. Oysa Türk kadınlarında vajen serbesttir. Asıl sorun bacakların olduğu yerde kasılması, içeri kapanması ve karına doğru çekilmesidir. Bacaklara bu tepki davranışlarını yaptıran Psoas Kaslarıdır. Psoas kas grubu ise korku ile tetiklenen bir kas grubudur.

Hem hipnoz hem nefes teknikleri var olan vajinismus tedavilerine eklendiğinde tedavi süresinin kısaldığı görülür. Çünkü hipnoz ve nefes teknikleri ile psoas kasları gevşetilebilir.

Psoas kaslarına Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Projemde dikkat çekmiştim.

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