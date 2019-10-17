Ekim sebzeleri ile fit çorba nasıl yapılır?
Ekim sebzeleri ile fit çorba hazırlamaya ne dersiniz? Hem bağışıklığınızı güçlendirecek hem hasta olmanızı engelleyecek hem de fit kalmanızı sağlayacak ekim ayı sebzeleriyle yapılan bu çorba tarifini mutlaka deneyin. İşte fit çorba tarifi...
Ekim ayına özel sebzeleriyle formunuzu koruyacak ve bağışıklığınızı güçlendirecek fit çorba tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan bu çorbayı evinizde kolayca yapabilirsiniz. Vücudunuzu hastalıklardan koruyacak olan fit çorba tarifi için malzemeleri hazırlayın! İşte ekim sebzeleri ile yapılan fit çorba tarifi...
Malzemeler:
-1 küçük boy haşlanmış karnabahar
-1 adet orta boy domates
-1/2 adet orta boy kuru soğan
-10 adet badem (dövülmüş)
-1 diş sarımsak
-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
-1 litre sıcak su
-1 çay kaşığı zerdeçal
-1 çay kaşığı köri
-Tuz, pulbiber
Nasıl yapılır?
-Soğanı ve sarımsağı küp küp doğrayın. Zeytinyağını bir tencerede kızdırdıktan sonra soğan ve sarımsakları 1-2 dakika kadar soteleyin.
-Domatesin kabuğunu soyduktan sonra küçük küpler halinde kesip tencereye ekleyin ve 1-2 dakika daha soteleyin.
-Yumuşayan domateslere 1 bardak sıcak su ile ve haşlanmış karnabaharları ekleyin.
-2-3 dakika kaynadıktan sonra içerisine baharatlar ve çorba karışımına zerdeçal, köri, tuz, pul biber ve 4 bardak sıcak suyu ilave edin. Yaklaşık 10 dakika daha pişirin. Ocaktan aldığınız çorbaya bademler eklenip blenderdan geçirilir.
Afiyet olsun.