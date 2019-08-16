Erikli crumble tarifi
Mevsiminde kırmızı eriklerle nefis bir tatlı hazırlamaya ne dersiniz. Ekşi ve tatlıyı bir arada sevenler için oldukça pratik bir erikli crumble tarifimiz var. İşte adım adım erikli crumble tarifi...
Mevsiminde meyveli tatlıları seviyorsanız kırmızı erikli crumble tarifimize bayılacaksınız! Erikli crumble nasıl yapılır öğrenmek istiyorsanız bütün adımları ve püf noktalarıyla anlattık. İşte yaz akşamlarında dondurmayla servis edebileceğiniz erikli crumble tarifi:
Erikli crumble malzemeleri
200 gram un
125 gram küp küp doğranmış tereyağı
50 gram pudra şekeri
50 gram badem unu
100 gram esmer şeker
2 çay kaşığı tarçın
900 gram kırmızı erik (ikiye kesilmiş)
1 portakal (suyu ve kabuğu)
50 gram file badem
Erikli crumble yapılışı
Adım 1: Un ve tereyağını büyük bir kaba alın. Parmaklarınızla birbirini sürterek ekmek kırıntılarına benzeyen bir karışım yapın. Badem unu, pudra şekeri, esmer şekerin yarısını (50 gr.) ve tarçını ekleyin. Karıştırın.
Adım 2: Üstüne birkaç damla su serpiştirin. Topak topak bir görüntü elde edene kadar çatalla karıştırın. Karışımı 10 dakika buzluğa atın.
Adım 3: Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Adım 4: Kullanacağınız fırın kabını yağlayın. Kabın tabanına tek bir sıra halinde erikleri yerleştirin. Portakalın suyunu üstüne eşit miktarda dökün.
Adım 5: Esmer şekerin kalan yarısını rendelediğiniz portakal kabuklarıyla karıştırın. 1 çay kaşığı tarçını da ekleyip karıştırmaya devam edin. Eriklerin üstüne serpiştirin.
Adım 6: Buzluktan çıkardığınız hamuru eşit miktarda eriklerin üzerine serpiştirin. Üstüne bastırmamaya özen gösterin, file bademle süsledikten sonra biraz esmer şeker serpiştirin.
Adım 7: Önceden ısıttığınız fırında 30 dakika piştikten sonra crumble'ınız yemeye hazır! Crumble sıcak olacak şekilde dondurmayla servis etmenizi öneririz.
Afiyet olsun
Tarif: Great British Chefs