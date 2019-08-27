Fındık ezmeli pestil (köme) tarifi
Şebinkarahisar'ın çok sevilen lezzetlerinden biri olan fındık ezmeli pestil/köme tarifini evde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İçi fındık ezmesi dolgusu ile mükemmel bir tada sahip olan fındık ezmeli pestil tarifini en basit şekliyle sizinle paylaştık. İşte fındık ezmeli pestil tarifi...
Gülşah Karaman/PembeNar Özel
İçi fındık ezmesi dolgusuyla kaplı, dışı pestille sarılmış Şebinkarahisar'ın meşhur lezzetlerinden fındık ezmeli pestil/köme tarifini sizinle paylaştık. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi mutlaka evde denemeyi unutmayın. Sizin için en basit yapımını paylaştık. İşte fındık ezmeli pestil tarifi için malzemeler...
Malzemeler:
-1,5 su bardağı üzüm pekmezi
-2 su bardağından 2 parmak eksik un
-2 su bardağı su
İç malzemesi için:
-1 su bardağı fındık
-Yarım su bardağı şeker (şeker yerine bal da kullanabilirsiniz)
-3 yemek kaşığı kadar su
Not: Fındık ezmesini hazır olarak da kullanabilirsiniz, ancak evde kendiniz yapmanız daha farklı bir lezzet katacaktır.
Nasıl yapılır?
Fındık ezmesi için;
-Öncelikle fındıkları robotta yağını salana kadar çekin ve suyu ekleyerek çekmeye devam edin.(bu nokta da robotu dinlendirmeyi unutmayın)
-Yağı salan ve krema kıvamını alan fındık ezmenizin içerisine şekeri ya da balı ekleyin.
-1-2 dakika daha karıştırıp fındık ezmesini kenara alın.
Pestil için;
-İlk olarak pekmezi, unu tencereye alın ve mikser ile pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.
-Daha sonra üzerine su ilave edip çırpmaya devam edin ve ocağın altını orta ateşe alıp puding kıvamına gelene kadar karıştırın.
-Sofra bezinin üzerine 2 tane yağlı kağıt serin ve pestili yağlı kağıdın üzerine dökün, ince bir şekilde iyice yayın.
-80 derecede fırında dikkatli bir şekilde kurutun.
-Mutlaka ara sıra kontrol etmeyi unutmayın, eğer pestil kağıttan çıkıyorsa olmuş demektir.
-Uzun uzun kesip pestili ikiye bölün.
-Yağlı kağıttan çıkarıp içine fındık ezmesini doldurun ve muska şeklinde sarın.
Püf noktası: Pişirme süresi herkese göre farklılık gösterebilir. Mutlaka pişirirken kontrol etmeyi dikkat edin, fazla kurumasına izin vermeyin.
Afiyet olsun.