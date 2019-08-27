Fındık ezmeli pestil (köme) tarifi

Gülşah Karaman/PembeNar Özel

İçi fındık ezmesi dolgusuyla kaplı, dışı pestille sarılmış Şebinkarahisar'ın meşhur lezzetlerinden fındık ezmeli pestil/köme tarifini sizinle paylaştık. Evinizde kolayca yapabileceğiniz bu tarifi mutlaka evde denemeyi unutmayın. Sizin için en basit yapımını paylaştık. İşte fındık ezmeli pestil tarifi için malzemeler...

Malzemeler:

-1,5 su bardağı üzüm pekmezi

-2 su bardağından 2 parmak eksik un

-2 su bardağı su

İç malzemesi için:

-1 su bardağı fındık

-Yarım su bardağı şeker (şeker yerine bal da kullanabilirsiniz)

-3 yemek kaşığı kadar su

Not: Fındık ezmesini hazır olarak da kullanabilirsiniz, ancak evde kendiniz yapmanız daha farklı bir lezzet katacaktır.

Nasıl yapılır?

Fındık ezmesi için;

-Öncelikle fındıkları robotta yağını salana kadar çekin ve suyu ekleyerek çekmeye devam edin.(bu nokta da robotu dinlendirmeyi unutmayın)

-Yağı salan ve krema kıvamını alan fındık ezmenizin içerisine şekeri ya da balı ekleyin.

-1-2 dakika daha karıştırıp fındık ezmesini kenara alın.

Pestil için;

-İlk olarak pekmezi, unu tencereye alın ve mikser ile pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

-Daha sonra üzerine su ilave edip çırpmaya devam edin ve ocağın altını orta ateşe alıp puding kıvamına gelene kadar karıştırın.

-Sofra bezinin üzerine 2 tane yağlı kağıt serin ve pestili yağlı kağıdın üzerine dökün, ince bir şekilde iyice yayın.

-80 derecede fırında dikkatli bir şekilde kurutun.

-Mutlaka ara sıra kontrol etmeyi unutmayın, eğer pestil kağıttan çıkıyorsa olmuş demektir.

-Uzun uzun kesip pestili ikiye bölün.

-Yağlı kağıttan çıkarıp içine fındık ezmesini doldurun ve muska şeklinde sarın.

Püf noktası: Pişirme süresi herkese göre farklılık gösterebilir. Mutlaka pişirirken kontrol etmeyi dikkat edin, fazla kurumasına izin vermeyin.

Afiyet olsun.