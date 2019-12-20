İnternette pek çok kişi tarafından aranan ganaj pastayı evinizde yapmaya ne dersiniz? Mükemmel labneli ve kremalı dolgusuyla, üzeri çikolata yani ganajla kaplanmış olan ganajlı pasta, sevdiklerinize mükemmel bir lezzet şöleni yaşatacak. Peki, ganajlı pasta nasıl yapılır? İşte ganajlı pasta tarifi...

Malzemeler:

Keki için;

-3 yumurta

-1 su bardağı şeker

-1 çay bardağı sıvıyağ

-1 çay bardağı süt

-3 yemek kaşığı kakao

-1 paket vanilya

-1 paket kabartma tozu

-1 su bardağından bir parmak eksik un

Kreması için;

-2 paket krem şanti

-1 buçuk su bardağı soğuk süt

-3 yemek kaşığı pudra şekeri

-3 yemek kaşığı labne

-3 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata

Ganajı için;

-1 paket krema

-100 gram bitter çikolata

Nasıl yapılır?

-Yumurta ve şekeri 3 dakika kadar çırpın, diğer sıvı malzemeleri de içerisine ekleyip çırpmaya devam edin.

-Daha sonra içerisine elenmiş un, kakao, vanilya, kabartma tozunu da ekleyin ve karıştırmaya devam edin.

-Yağlanmış borcama boşaltın ve 180 derecede ısınmış fırında pişirin. Kek pişene kadar kremayı hazırlayın.

-Kremşantiyle sütü çırpın ve koyulaşınca labneyi pudra şekerini ve çikolatayı ekleyip karıştırın dolaba kaldırın.

-Keki fırından çıkardıktan 5 dakika sonra soğuk sütü dökün. Kremasını da üstüne eşit yayalım dolaba kaldırın ve 1-2 saat kadar bekletin.

-Ganajı için ise kremayı ısıtın ancak sakın kaynatmayın.

-Çikolatayı içine yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın.

-Ilıdıktan sonra pastanın üzerine yayın.

-Biraz soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.