Gül tatlısı tarifi

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

KOVA

BALIK

Bugün Bugün maddi konularla ilgili kendinizi biraz huzursuz hissedebilirsiniz. Bugün bazı konuların daha iyi farkına varmaya özen gösterin. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Güven ve istikrar konuları ön plana gelebilir. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırmak isteyebilirsiniz. Acele davranmamanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinize yönelik uğraşlar içinde olabilirsiniz. Kişisel açıdan önemli konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde güven arayışı içinde olacağınız zamanlar içindesiniz. Gün içinde çatışmalar olabilir. Hassas olduğunuz konularda incinmiş hissedebilirsiniz. Bazı konularda karar vermeniz gereken durumlar olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün elinizde olmayan durumlardan dolayı kontrol kaybı yaşayabilirsiniz. İletişimden kaynaklı problemler olabilir. Hayal ettiğiniz şeyleri ortaya çıkaramamak hevesinizi kaçırabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedeceğiniz zamanlar var. Sezgilerinizi kullanabilirsiniz. Zaman buldukça sanatsal uğraşlarla ilgilenmek sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün geleceğinizle ilgili yeni planlamalar içinde olabilirsiniz. İş hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlişkilerinizde kopmalar meydana gelebilir. Bazı olayları daha iyi fark edeceğiniz zamanlar var. Akşam saatlerinde hayal gücünüzü kullanacağınız uğraşlar içinde olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızdaki gelişmelerle ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda istikrar sağlamak isteyebilirsiniz. Güvenli hareket etmek isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde annenizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Bazı konularda farkındalığınız artabilir. Çatışmalara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün gündeminizi felsefi konular oluşturabilir. Kendinizi yenilemek isteyebilirsiniz. Duygusal anlamda yaralandığınızı hissettiğiniz zamanlar olabilir. İkili ilişkilerinizde tamamlanmalar meydana gelebilir. Bazı konular nedeniyle kopmalar yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işleriniz karşınızdaki kişiye bağlı olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Ortaklı konular gündeminizi meşgul edebilir. Güven arayışı içinde olabilirsiniz. İstikrarlı bir şekilde ilerlemeyen işleriniz canınızı sıkabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullar oluşabilir. Finansal konularınızla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Kriz yaratan koşullara karşı dikkatli olmanızda fayda var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ikili ilişkilerinizle ilgili yeni deneyimler içinde olabilirsiniz. Yaşadığınız olaylarla ilgili farkındalıklar oluşabilir. Acele etmemeniz gereken durumlar var. Çatışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Akşam saatleri daha rahatlatıcı koşullar meydana gelebilir. Sezgileriniz sizi yönlendirecektir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Çalışma hayatınızdaki koşullar sizi zorlayabilir. İkili ilişkilerinizde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Sizi yoran ve yıpratan konulara karşı dikkatli olmanız gereken bir gündesiniz. İşte beraber olduğunuz kişilere karşı güven sağlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde rahatlamak için yürüyüşlere çıkabilirsiniz. Akşam saatlerinde fedakar bir tutum izleyebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kendinizi ifade etmek için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Bazı konularda daha kolay risk alacağınız zamanlar var. Zevk alacağınız işlere yönelebilirsiniz. Aşk ilişkileriniz gündeminizi meşgul edebilir. Güven içinde olduğunuz yerlerde olmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sanatsal uğraşlarla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Babanızla ilgili konularla ilgilenmeniz gerekebilir. İlişkilerinizde istikrarlı koşullar ön planda olabilir. Yaşadığınız olayların farkındalığı içinde olabilirsiniz. Kopmalar meydana gelebilir. Akşam saatlerinde kendinizi daha iyi hissedeceğiniz koşullar söz konusu.Devamını Oku Devamını Oku