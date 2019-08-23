Gül tatlısı tarifi
Şerbetli tatlı tarifi arayanlar için gül tatlısı tarifini paylaştık. Görüntüsü gül şeklini alan bu tatlıyı mutlaka evinizde yaparak misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte gül tatlısı tarifi...
Şerbetli tatlılar arasında bulunan gül tatlısı tarifini sizinle paylaşıyoruz. Yapımı çok basit olan ve pratik olan bu tatlıyı mutlaka deneyin. Görüntüsüyle herkesi cezbeden gül tatlısı için malzemeleri hazırlayın. İşte gül tatlısı tarifi...
Malzemeler:
-125 gram tereyağı
-1 çay bardağı sıvı yağ
-1 çay bardağı yoğurt
-1 adet yumurta
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya
-1 su bardağı irmik
-3 su bardağı un
Üzeri için:
-1 kase dövülmüş ceviz
Şerbeti için:
-3 su bardağı şeker
-3 su bardağı
Gül tatlısı nasıl yapılır?
-Önce şerbeti hazırlayıp soğumaya bırakalım.
-Daha sonra diğer malzemeleri karıştırıp yumuşak bir hamur elde edelim.
-Merdaneyle açıp çay bardağıyla yuvarlaklar keselim.
-Sıralı olarak 3 tane koyup rulo yapıp ortadan keselim ve fırın tepsisine dizip, 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim.
-İlk sıcağı geçtikten sonra soğuk şerbeti dökelim.
Afiyet olsun.