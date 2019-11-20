Hindistan cevizi sütlü körili köfte tarifi

Köri soslu köfteye farklı bir lezzet kattık: Hindistan cevizi sütü! Hindistan cevizi sütünün aroması köftenizi yumuşacık yapacaktır. Özellikle farklı tarif arayanlar için hindistan cevizi sütlü körili köfte tarifini denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte köfte tarifimiz için malzemeler...

Malzemeler:

-1 kilo yağsız dana veya kuzu kıyması

-2 çorba kaşığı tam yağlı süzme yoğurt

-2 adet doğranmış yeşil soğan

-2 çay kaşığı kırmızı biber tozu

-İstenilen miktarda öğütülmüş karabiber ve kaya tuzu

-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

-1 adet doğranmış soğan

-4 diş kıyılmış sarımsak

-1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

-1 yemek kaşığı köri tozu

-Yarım çay kaşığı tarçın

-1 adet limon suyu

-1/3 fincan doğranmış taze kişniş

-400 gram hindistan cevizi sütü

Nasıl yapılır?

Köftesi için;

-Bir kasenin içine kıymayı, yoğurtu, yeşil soğanı ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, bir tutam

tuz ve karabiber ekleyin.

-Elinize bir miktar zeytinyağı ile yağlayın güzelce yoğurun.

-Daha sonra 15-20 top olacak şekilde köfteleri yuvarlayın.

-Köfteleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve 15 dakika dışı

gevrekleşinceye kadar pişirin.

Sosu için;

-Zeytinyağını büyük bir tavada orta ateşte ısıtın ve soğanları içerisine ekleyin. Yumuşayana

kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.

-İçerisine sarımsak ve zencefili ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.

-Kalan 1 çay kaşığı biber tozunu, köri tozunu ve tarçını ilave edin, yaklaşık 1 dakika

kadar pişirin.

-Hindistan cevizi sütünü yarım su bardağı su ile karıştırın ve sosun içerisine yavaş yavaş ekleyin.

-Sosu yaklaşık 5 dakika hafif ateşte pişirin ve içerisine limon suyunu ilave edin.

Tüm malzemeleri birleştirin;

-Pişen köfteleri sosun içerisine ekleyin ve ocakta 5 dakika daha pişirin.

-Tencereyi ocaktan alın ve kişnişi üzerine serpin.

-Pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.