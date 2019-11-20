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20.11.2019 - 11:11 |

Hindistan cevizi sütlü körili köfte tarifi

Farklı lezzetler arayanlar için hindistan cevizi sütlü körili köfte tarifini paylaştık. Köri sosu, et ve tavuk yemeklerine çok yakıştığı gibi hindistan cevizi sütü ile birleştiğinde de ortaya çok farklı ve muhteşem bir lezzet çıkaracaktır. İşte adım adım yapacağınız köfte tarifimiz...

Hindistan cevizi sütlü körili köfte tarifi

Köri soslu köfteye farklı bir lezzet kattık: Hindistan cevizi sütü! Hindistan cevizi sütünün aroması köftenizi yumuşacık yapacaktır. Özellikle farklı tarif arayanlar için hindistan cevizi sütlü körili köfte tarifini denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte köfte tarifimiz için malzemeler...

Malzemeler:

-1 kilo yağsız dana veya kuzu kıyması
-2 çorba kaşığı tam yağlı süzme yoğurt
-2 adet doğranmış yeşil soğan
-2 çay kaşığı kırmızı biber tozu
-İstenilen miktarda öğütülmüş karabiber ve kaya tuzu
-2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
-1 adet doğranmış soğan
-4 diş kıyılmış sarımsak
-1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
-1 yemek kaşığı köri tozu
-Yarım çay kaşığı tarçın
-1 adet limon suyu
-1/3 fincan doğranmış taze kişniş
-400 gram hindistan cevizi sütü

Nasıl yapılır?

Köftesi için;

-Bir kasenin içine kıymayı, yoğurtu, yeşil soğanı ve 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, bir tutam
tuz ve karabiber ekleyin.
-Elinize bir miktar zeytinyağı ile yağlayın güzelce yoğurun.
-Daha sonra 15-20 top olacak şekilde köfteleri yuvarlayın.
-Köfteleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin ve 15 dakika dışı
gevrekleşinceye kadar pişirin.

Sosu için;

-Zeytinyağını büyük bir tavada orta ateşte ısıtın ve soğanları içerisine ekleyin. Yumuşayana
kadar yaklaşık 5 dakika pişirin.
-İçerisine sarımsak ve zencefili ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.
-Kalan 1 çay kaşığı biber tozunu, köri tozunu ve tarçını ilave edin, yaklaşık 1 dakika
kadar pişirin.
-Hindistan cevizi sütünü yarım su bardağı su ile karıştırın ve sosun içerisine yavaş yavaş ekleyin.
-Sosu yaklaşık 5 dakika hafif ateşte pişirin ve içerisine limon suyunu ilave edin.

Tüm malzemeleri birleştirin;

-Pişen köfteleri sosun içerisine ekleyin ve ocakta 5 dakika daha pişirin.
-Tencereyi ocaktan alın ve kişnişi üzerine serpin.
-Pirinç pilavı ile servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

 

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