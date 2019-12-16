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16.12.2019 - 11:10 |

Hindistan cevizli pasta tarifi

Beyaz çikolatalı nefis hindistan cevizli pasta tarifini sizinle paylaşıyoruz. Hindistan cevizi neredeyse tüm tatlılara yakışan bir lezzet. Evinizde de kolayca hindistan cevizli pasta yapabilirsiniz. Peki, hindistan cevizli pasta nasıl yapılır? İşte hindistan cevizli pasta tarifi...

Hindistan cevizli pasta tarifi

Hindistan cevizi kendisiyle ve tozuyla tatlılara mükemmel lezzet katar. Özellikle pastalara çok yakıştığı için hindistan cevizli pasta tarifini paylaştık. Bu tarifye beyaz çikolatayla hindistan cevizini birleştirdik ve ortaya mükemmel bir pasta çıktı! Sizinde evinizde kolayca yapabileceğiniz hindistan cevizli pasta için malzemeleri hazırlayın! İşte hindistan cevizli pasta tarifi... 

Malzemeler:

-4 yumurta
-4 kahve fincanı toz şeker
-4 kahve fincanı un
-Yarım su bardağı hindistan cevizi
-1 çay bardağı ayçiçek yağı
-1 paket kabartma tozu
-1 paket vanilya

Ara dolgu için:

-200 gr beyaz çikolata
-200 ml krema

Hindistan cevizli pasta tarifi

Hindistan cevizli pasta nasıl yapılır?

Yumurtalar ve şekeri çukur bir kapta 7-8 dakika çırpın. Ayçiçek yağını ilave edip karıştırmaya devam edin. Elediğiniz unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyip spatula ile karıştırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında 30 dakika pişirin. Kremayı kaynama noktasına gelmeden ısıtın. Üzerine kırılmış beyaz çikolatayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın. Buzdolabında 30 dakika bekletin. Soğuduktan sonra mikser ile 2-3 dakika çırpın. Kekten eşit büyüklükte mini dikdörtgenler kesin. İki kek dilimi arasına krema sürün. Kalan tüm kekleri aynı şekilde hazırlayın. Buzdolabında 2 saat dinlendirin. Üzerine hindistan cevizi serpip servis yapın.

 

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