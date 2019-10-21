İki lezzet bir arada: Altı browni üstü kek

Sizin için iki lezzeti bir araya getirdik! Soğuk havalarda tatlı ihtiyacımız için genellikle sıcak browni veya en basitinden kek yapmayı tercih ediyoruz. Peki, iki lezzeti bir arada görmek sizce nasıl olurdu? İşte altı browni üstü kek olan bu tarifi sizinle paylaşıyoruz.

Malzemeler:

Browni katmanı için;

-2 buçuk su bardağına yakın küçük küçük doğranmış bitter çikolata

-1/4 su bardağı tereyağ

-1/4 su bardağı esmer şeker

-1 adet yumurta

-35 gr 1/4 su bardağı un

Yapılışı:

-25x12 cm baton kalıbınızın içini yumuşak tereyağ ile yağlayın ya da yağlı kağıt serin.

-Fırınınızı 180 derecede ısıtmaya başlayın.

-Tereyağını çikolata parçalarıyla birlikte ısıya dayanıklı bir kalıba koyup, mikrodalgada 10 saniyede bir çıkartıp kaşıkla karıştıracak şekilde eritin. (Bu işlemi benmari usulü de yapabilirsiniz)

-Eriyince içine esmer şekeri ekleyip karıştırın.

-En son yumurta ve unu da koyun ve hafif çırpma teli ile karıştırdıktan sonra kalıba döküp üzerini düzleyin. Fırına koyun 15 dakika pişirin ve fırından çıkartın. Fırının derecesini 160 dereceye düşürün.

-Bu esnada kekimizin harcını hazırlıyoruz.

Tereyağlı kek için malzemeler;

-1/2 su bardağı tereyağ (oda sıcaklığında yumuşamış)

-1/2 su bardağı toz şeker

-2 adet yumurta

-1 su bardağı un

-1/4 tatlı kaşığı kabartma tozu

-3 buçuk yemek kaşığı süt

-1 tatlı kaşığı vanilya özütü

Nasıl yapılır?

-Bir çırpma kabında tereyağını şekerle birlikte rengi açılıp kabarana kadar çırpın.

-Birer birer olacak şekilde yumurtaları ekleyin ve her eklemeden sonra güzelce çırpın.

-En son unu, vanilyayı ve sütü de ekleyip sadece karışana kadar çırptıktan sonra fırından çıkardığımız sıcak browni harcının üzerine güzelce döküp yayıyoruz.

-Üzerini düzledikten sonra fırına geri koyuyoruz ve yaklaşık 1 saat (ortasına kürdan batırınca kuru çıkana kadar) pişiriyoruz.



Afiyet olsun.