İstanbul'daki büfelerin vazgeçilmezi: Goralı sandviç tarifi

Goralı sandviç, 1950 yılı sonrasında yapılmaya başlanan fast food türü bir yiyecek. Sandviç ekmeğinin arasına koyulan sosis ve Amerikan salatasını andıran küp haldeki havuç, püre halindeki patates ve az sayıdaki bezelye karışımından yapılıp mayonez, ketçap ve turşu eklenerek servis ediliyor. Özellikle İstanbuldaki büfeler de sıklıkla rastlayabilirsiniz. Peki, goralı sandviçi evde nasıl yapabilirsiniz? İşte goralı sandviç tarifi...

Malzemeler:

-4 adet sosis

-2 yemek kaşığı domates salçası

-2 su bardağı su

-2 diş sarımsak

-Tuz

-Karabiber



Amerikan salatası için;

-2 adet küp doğranmış havuç

-2 adet küp doğranmış patates

-1 su bardağı haşlanmış donuk bezelye



Mayonezi için;

-1 adet yumurta sarısı

-1 yemek kaşığı hardal

-1-2 damla limon suyu

-1-2 damla elma sirkesi

-Zeytinyağı

-Tuz



Birleştirmek için;

-4 adet sandviç ekmeği

-4 adet kornişon turşu

Nasıl yapılır?

-Bir tencereye salça, su, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın, kaynamaya bırakın. Sarımsakların üzerine bıçak yardımı ile hafifçe vurun ve bütün olarak suyun içine atın.

-Salçalı suyunuz kaynadığında üzerlerine çizik attığınız sosisleri tencereye alıp kısık ateşte hem suyunu çekene kadar hem de sosisler iyice şişene kadar pişirin.

-Amerikan salatası için olan malzemeleri kanayan tuzlu suda ayrı ayrı haşlayın ve bir kapta birleştirin.

-Mayonez için yumurta sarısı ve hardalı iyice çırparak bir birine yedirin, zeytinyağını sicim gibi dökerek ve sürekli çırparak karışıma yedirin.

-Ardından, limon suyu ve sirkeyi ilave edin. Tuz ile lezzetlendirin. Kıvamı çok koyu ise su ile hem kıvamını hem de rengini açabilirsiniz. Mayonezinizi hazırladıktan sonra garnitürleri ekleyip karıştırın.

-Son olarak sandviç ekmeklerinizi sosisleri pişirdiğiniz salçalı su ile ıslatın, ardından Amerikan salatasını ekmeğin içine sürün, sosisi ve turşuyu da ekmeğin arasına koyup servis edin.

Püf noktası: Mayonez yaparken zeytinyağını çok yavaş ilave etmeniz önelidir, aksi taktirde mayonez kesilecektir 1 yumurta sarısı litrelerce zeytinyağı alabildiği için ne kadar mayoneze ihtiyacınız varsa o kadar yağ eyleyebilirsiniz.