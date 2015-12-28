Karlar Ülkesi ve Kibritçi Kız Ocak ayında da sahnede

Mehmet Zorlu Vakfı tarafından, çocuklara tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Zorlu Çocuk Tiyatrosu, “Karlar Ülkesi” oyunu ve “Kibritçi Kız” müzikali ile çocukların karşısına çıkmaya devam ediyor. Ekim ayında yeni sezonu açan ve Kasım ve Aralık aylarında da çocuklarla buluşan Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Ocak ayı boyunca çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Kibritçi Kız Müzikali, 02-03-23-24-25 Ocak tarihlerinde Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde, 31 Ocak’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenecek. Karlar Ülkesi ise 02-03-24-27-28-29 Ocak’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde; 09-10-16 ve 17 Ocak tarihlerinde de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde çocuklarla buluşacak.

Kibritçi Kız Müzikali, tüm coşkusuyla çocukların karşısında

“Kibritçi Kız Müzikali”, tiyatro oyun yazarı ve Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Erkek tarafından, Hans Christian Andersen’in ünlü masalından yola çıkılarak hazırlandı. Hasan Erkek’in aynı zamanda yönetmenliğini de üstlendiği oyun 5 yaş ve üzeri izleyicilere sesleniyor.

2013-2014 sezonu içinde 39. İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri kapsamında “En İyi Çocuk Oyunu Ödülü”, Tiyatro Seyircileri Derneği Direklerarası Ödülleri kapsamında “Müzikal Yapım Ödülü” ve 2014 yılında ise Tiyatro Gazetesi tarafından “En İyi Yapım Ödülü”ne layık görülen Kibritçi Kız Müzikali, sokaklarda akordeon çalıp şarkı söyleyerek kibrit satan bir kızın hikayesini anlatırken; yaşama sevinci, dostluk ve dayanışmayı teatral bir dille minik izleyicilere aktarıyor.

Müzik, dans, mim, jonklörlük ve resim sanatlarını bir arada sunan müzikal, aynı zamanda sokak çocukları konusunda farkındalık yaratmayı da amaçlıyor. Zorlu Çocuk Tiyatrosu, Kibritçi Kız Müzikali’ni alışılmışın dışında mutlu bir son ile bitirerek, izleyicilere farklı bir sahne uyarlaması sunuyor.

Karlar Ülkesi ile çocukların hayal dünyası gerçeğe dönüşüyor

Özlem Saraç’ın, Hans Christian Andersen’in “Karlar Kraliçesi” masalından yola çıkarak yazdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği Karlar Ülkesi; çocuklara dostluğun önemini anlatırken doğa sevgisi de aşılıyor.

4 yaş ve üzeri seyircisine perdelerini açan oyun, her mevsimin kendine özgü dokusunu tüm renkleriyle sergilerken, çocukların yaşadıkları dünyayı anlamasına ve anlamlandırmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Müzik, dans gibi farklı sanat dallarını bünyesinde barındıran oyunda rol alan profesyonel oyuncu ve dansçılar, çocuklara sınırsız bir hayal dünyasının kapılarını açacak.