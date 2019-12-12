Kayseri'ye hayran bıraktıran tarif: Kayseri yağlaması
Şebit olarak da bilinen kayseri yağlaması tarifini sizinle paylaşıyoruz. Pasta görünümlü, lezzeti katlarına gizlenmiş bir ana yemek olarak sunulan kayseri yağlaması için malzemeleri hazırlayın! İşte kayseri yağlaması tarifi...
Kayseri'ye hayran kalacağınız bir tarifi sizinle paylaşıyoruz! Şebit olarak bilinen kayseri yağlaması, pasta görünümlü, lezzeti katlarına gizlenmiş bir ana yemek olarak sofralara sunuluyor. Kayseri yağlamasını yaparken biraz emek ve sabır gerekiyor. Ancak tarifi yaptığınız da tadına doyamıyorsunuz! İşte kayseri yağlaması tarifi...
Malzemeler
Hamuru için :
-Yarım paket kuru maya
-2 çay bardağı süt
-2 çay bardayı su
-Tuz
-Aldığı kadar un
İçi için :
-500 gr kıyma
-2 tane soğan
-3 tane yeşil biber
-3 tane domates
-3 yemek kaşığı sıvı yağ
-Tuz, pulbiber, karabiber
Kayseri yağlaması nasıl yapılır?
-Hamur malzemelerini bir kaba koyup unu azar azar ekleyin. Yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur hazırlayın.
-Hamur dinlenirken içi hazırlayabilirsiniz. Kıymayı sıvıyağ ile kısık ateşte rengi dönene kadar kavurun.
-Daha sonra doğradığınız soğan ve yeşil biberi ekleyin kavurmaya devam edin. Domatesleri küçük küçük doğrayıp ilave edin.
-5 dakika kadar pişirin, 1 çay bardağı suyu ekleyin ve kaynamaya bırakın. Piştikten sonra baharatları ekleyip ocaktan alın.
-Dinlenen hamurdan bezeler alıp yuvarlak borcama sığacak şekilde açın. Yağsız tavada arkalı önlü kızartın.
-Servise hazırlarken her lavaşın üstüne bir iki kaşık içten ekleyin ve en üste sarımsaklı yoğurt ekleyerek servis yapın.
Afiyet olsun.