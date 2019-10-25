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25.10.2019 - 16:29 |

Kedidili pasta tarifi

İster doğum günlerin de isterseniz de canınız çektiğin de hazırlayabileceğiniz kedidili pasta tarifini sizinle paylaşıyoruz. Görüntüsüyle ağızları sulandıran kedidili pasta tarifi için malzemeleri hazırlayın!

Kedidili pasta tarifi

Kedidili bisküviler ile muhteşem bir pasta hazırlamaya ne dersiniz? İster doğum gününe özel hazırlayın isterseniz de canınız tatlı çektiğin de kendinizi şımartın! İşte kedidili pasta için malzemeler... 

Malzemeler:

-1,5 paket kedidili bisküvi
-15-20 adet çilek
-100 gram fındık krokan
-100 ml. krem şanti

Krema için:

-500 ml.süt
-4 adet yumurta sarısı
-150 gram şeker
-80 gram tereyağı
-100 gram un
-1/2 adet çubuk vanilya (arzuya göre)

Nasıl yapılır?

-Yumurta sarıları ve şekeri kendi hacimlerinin iki katına çıkana kadar çırpın. Ardından unu ilave edip, pürüzsüz kıvama gelene kadar tekrar karıştırın.
-Sütü orta boy bir tencere ile ocağa alın, vanilya çubuğunu ortadan ikiye ayırın ve içersindeki taneleri sütün içerisine atın.
-Süt kenarlardan kaynamaya başlayınca, yumurta ve şekerli karışımın içerisine bir kepçe dökerek karışıkların ısılarını eşitleyin.
-Daha sonra yumurtalı karışımı ocaktaki süt, vanilya karışımının üzerine hızlıca çırparak ekleyin.
-Muhallebi kıvamına gelene kadar çırpın ve kıvama gelince ocaktan alıp tereyağını kremanın içersine atın, çırparak eritin.
-Yaptığınız krema soğuyunca, bitkisel krem şanti ile çırparak kremanızı hafifletin.
-18 cm'lik yuvarlak pasta kalıbına önce kenarlardaki kedidillerini dizerek başlayın.
-Alt tabana kedidilleriniz dizip kremanızı dökün ve yayın, üzerine çilekleri ve fındık krokanı ekleyin üzerini kedidili ile kapatın.
-Bu işlemi iki defa tekrarlamanız yetecektir.

Afiyet olsun.

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