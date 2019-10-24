Kek tadı veren havuçlu yulaf lapası tarifi

Birçok kişi özellikle çalışırken çay saatlerinde ya da ara öğünlerde kek gibi tatlı ürünleri tüketmeyi tercih ediyor. Ancak keklerin kalorisi düşünüldüğünde, bu ürünlerin çok da sağlıklı bir ara öğün olduğu söylenemez. Bu bakımdan sizin için hem tatlı krizlerini bastıracak hem de sadece 3 dakikanızı alacak kek tadını veren havuçlu yulaf lapası tarifini paylaştık.

Malzemeler:

-1 küçük boy havuç rendesi

-1/2 su bardağı yulaf ezmesi

-1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi (opsiyonel)

-3 tam dövülmüş ceviz (opsiyonel)

-1/2 muz

-1 bardak laktozsuz süt

-1 tatlı kaşığı tarçın

Nasıl yapılır?

-Sütü küçük bir tencerede ısıtın, üstüne yulafı ekleyin bir tahta kaşık yardımı ile kısık ateşte karıştırın.

-Rendelenmiş havucunuzu ve çatal yardımı ile ezilmiş muzunuzu tencerenizdeki yulaf lapanıza ekleyin ve karıştırmaya devam edin (Bu noktada fıstık ezmesini de dilerseniz ekleyebilirsiniz).

-Karışım sütü emene kadar karıştırmaya devam edim, daha sonra ocağı kapatın, bir kaba alıp üstüne tarçın ve cevizlerinizi ekleyin.

Afiyet olsun.