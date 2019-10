Fotoğrafçı ve yazar Merih Akoğul’un hazırlayıp sunduğu “Her İnsan Bir Dünya” başlıklı etkinlikler dizisinin yedincisinde bu kez ünlü caz piyanisti Kerem Görsev, Akbank Sanat’ın konuğu oluyor.

Türkiye'de cazın en parlak yorumcularından biri ve en üretken bestecisi olan ünlü sanatçı, 12 Mayıs 2010, Çarşamba günü Akbank Sanat’ta gerçekleştirilecek etkinlikte çocukluğundan bugüne dek uzanan müzik serüvenini izleyicilerle paylaşacak. Kerem Görsev, söyleşi sonunda bir de mini konser verecek.

ETKİNLİK: Her İnsan Bir Dünya

Hazırlayan ve sunan: Merih Akoğul

Konuk: Kerem Görsev

Tarih : 12 Nisan 2010, Çarşamba

Saat : 19.00

Yer : Akbank Sanat

Bilet Fiyatları : Etkinlik ücretsizdir



Kerem Görsev Hakkında

1961 yılında İstanbul'da doğan Kerem Görsebv, müzik eğitimine 1967 yılında İstanbul Belediye Konservatuarı'nda başladı ve 1972 yılından sonra İstanbul Devlet Konservatuarı'nda devam etti.



Caz tutkusu konservatuar yıllarında başlayan Kerem Görsev çeşitli klüplerde ve konserlerde Ed Howard, Rabin Kenyata, Doris Troy, Vinnie Night, Eric Revis, LaVerne Butler, Allan Harris, Clifford Jarvis, Harvey Thompson, Russell Gunn, Steve Kirby, Alvester Garnett ve Marcus Strickland ünlü müzisyenle çalma imkanına kavuştu.



1994 yılında ilk albümü olan "Hands and Lips"in kayıtlarını bitirdi. 1996 yılında "I Love May", 1997 yılında "For Murat" ve 1998 yılında dördüncü albümü "Relaxing"i tamamladı. 1950 ve 1960'ların Broadway film müzikleri ve Amerikan caz standartlarından oluşan Allan Harris ile yaptığı ortak çalışması "Laid-Back"i 1999'da bitirdi. 1999 yılında St. Petersburg Philarmonic Orchestra ile kendi bestelerinden oluşan "November in St. Petersburg" albümünün kayıtlarını yaptı. 2001 yılının sonbaharında "Warm Autumn", Haziran 2002'de sekizinci albümü "Existence"ı tamamladı. Dokuzuncu albümü olan "Meeting Point"ı 2003'te New York'da kaydetti. Bu projeyi kayıtları Mayıs 2005' de MİAM stüdyolarında gerçekleşen "Orange Juice"' adlı albüm takip etti.



Sanatçı, 2006 yılında yurtiçinde bir çok şehirde yurtdışında da Bakü, Kopenhag, Muenster, Coesfeld, Stuttgart, İslamabad olmak üzere bir olmak üzere bir çok festival, üniversite konserleri ve organizasyonlarda yer aldı. 2007 Nisan ayında New York'ta Allan Harris ile birlikte tekrar biraraya gelerek "Back Again" isimli albüm kayıtlarını tamamladı. "Diversion" adlı sekiz yeni bestesinden oluşan son albümü ise Ocak 2009’da piyasaya çıktı.