Keşiflerle dolu bir festival: Babylon Soundgarden

Dört farklı sahnede dinleyici ile buluşacak birbirinden farklı janrların yeni ve yetenekli temsilcileri, Türkiye’de ilk defa yine Babylon Soundgarden’da yerlerini alıyor.



Festivalde müzikseverlerle buluşacak R&B’den folk’a, rock’tan elektroniğe 24 isim Babylon Soundgarden’da!



Birbirinden renkli, keyifli ve yeni isimler, tanınan ustalarıyla birlikte Babylon Soundgarden programına katıldı. Festivalin ana sahnesi niteliğini taşıyan “Kilyos Sahnesi”nde karanlık, romantik ve atmosferik pop parçalarıyla ünlenen Anna Calvi, uluslararası müzik sahnesinin en yenilerinden R&B ve folk’un en yeni gözdesi Maverick Sabre, Nijeryalı saksafon efsanesi Orlando Julius ve grubu The Heliocentrics, DJ setiyle T.E.E.D ve Türk Hip-hop sahnesinin köklü gruplarından Mode XL yer alıyor.



Babylon Soundgarden’ın düzenlendiği ilk günden bu yana değişmeyen sahnelerinden “Radyo Babylon” sahnesinde indie rock’un efsane isimlerinden Wild Beasts, psikedelik rock ve folk rock’ın son dönemdeki ünlü grubu Goat, elektronika ile ambienti sentezleme yeteneğiyle herkesin dikkatini çeken Baths, Türk sanat müziğini rock’la başarıyla bir araya getiren Gaye Su Akyol ile İstanbul alternatif müzik sahnesinin en iyilerinden Ayyuka festivalde ahaliyle buluşuyor.



Tüm gün ve gece boyunca sürecek festival programında bu isimlerin yanında Babylon Soundgarden’ın vazgeçilmez buluşma noktalarından Red Bull Music Academy Sahnesi’nde ise Nathan Fake (DJ Set), Kim Ann Foxman, Acid Arab (Live), Mo Kolours, Dengue Dengue Dengue, Zahed Sultan (Live), Ah!Kosmos, DJ sahnesinin yeni yeteneklerinden Ece Özel ve Kerem Akdağ festivale katılanlara keyifli zaman geçirtecek.



Festivalde her yıl olduğu gibi bu sene de yerel sahnenin gelecek vadeden yetenekleri de müzik severlerin karşısına çıkıyor. Babylon Soundgarden’da ilk defa sahne alacak ve yıldızları yeni parlayan yerel isimlerden, sesi ve gitarıyla son dönemin en dikkat çeken Kalben, indie pop’un yeni yeteneklerinden Can Kazaz, şarkı sözleri kadar vokalleriyle de herkesin zihninde yer eden Nilipek., iyi bir gitarist olmanın yanında harika bir söz yazarı Selim Saraçoğlu ve akustik gitar kompozisyonlarından oluşan atmosferik parçalarıyla TSU! ilk defa, bir arada sadece Babylon Soundgarden’da İstanbul sahnesinin keşfedilecek isimleri arasında bulunuyorlar.



Babylon Soundgarden biletleri Biletix ve Babylon Gişe’den temin edilebiliyor.