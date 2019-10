KIDZTIVAL Çocuk Festivali

Sanat ve oyun atölyeleri, sirk gösterileri ve eğitimleri, orkestra ve dans şovları, MOIPARK içerisinde kostüm partisi ve daha pek çok eğlence 22-24 Nisan tarihleri arasında Mall of İstanbul’da olacak...

Mall of İstanbul tüm dünyada kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara unutulmaz bir eğlence yaşatacak. AVM, 22 23 ve 24 Nisan tarihlerinde birbirinden keyifli eğitici ve eğlenceli etkinlikleri KIDZTIVAL festivali adı altında çocuklar için sunuyor.

Çocuklar sanatçı oluyor

Mall of İstanbul’da Pop Sanat akımının öncü isimlerinden Andy Warhol esintili eğitim ve eğlence dolu sanat atölyeleri düzenlenecek. Sanat Atölyesi’nde çocuklara Andy Warhol ve pop sanatı hakkında bilgiler verilecek. Bu akımdan ilham alan çocuklar kendilerine ait tasarımlara imza atacak. Atölye, 22 ve 24 Nisan tarihlerinde G katı Çınar Meydanı’nda saat 15.00-18.00 arası kurulacak.

Sirk sanatçıları Mall of İstanbul’da

Mall of İstanbul’da 22 Nisan Cuma ve 24 Nisan Pazartesi günlerinde profesyonel sirk sanatçıları eşliğinde Tea Party Sirk Korteji AVM içerisinde gösteriler düzenleyecek. Dünyanın pek çok yerinde performans sergileyen sirk sanatçılarının kortejinde bando, tahta bacak, jonglörler, pandomim sanatçıları, kostümlü dansçılar ve daha pek çok rengarenk karakter yer alıyor.

Haydi sirk numaraları öğrenmeye

Belde, kollarda ve boyunda çevirerek oynanan hulahoop çember oyunu izlemeye doyulmaz bir manzara sunmanın yanında konsantrasyonu da artıran bir eğlence. Mall of İstanbul’da 22-23 ve 24 Nisan tarihlerinde profesyonel sirk sanatçısının Hulahoop gösterisi de eğlencenin bir parçası.



Sirk Atölyesi’nde ise çocuklara dünyanın en keyifli oyunlarından biri olan Hulahoop çevirmek ve farklı sirk numaraları öğretilecek. Sirk Atölyesi 14.30-16.30 ve 18.30 saatlerinde AVM içerisinde 1. Kat Lale Meydanı, 2. Kat Network önü, 2. Kat Caribou Coffee önünde düzenlenecek. Hulahoop gösterisi ise saat 14.00, 17.00 ve 19.00’da düzenlenecek.

Şekilli balonlar çocuklara hediye

Kidztival Çocuk Festivali boyunca AVM’de rengarenk balonlardan nesneler ve hayvanlar yapılarak çocuklara hediye edilecek. Balon katlama, festival boyunca her gün saat 14.00-18.00 arasında Mall of İstanbul’da.



En eğlenceli orkestra ve Anadolu Ateşi çocuk dansçıları

Mobil olarak üzerlerinde taşıdıkları pek çok müzik aletini çalan The Free Hugs Orchestra, 22 ve 24 Nisan tarihlerinde AVM içerisinde dolaşarak çocukları eğlendirecek ve birlikte şarkılar söyleyecek. Dünyaca ünlü dans grubu Anadolu Ateşi’nin çocuk dansçılardan oluşan grubu Anadolu Ateşi Kıvılcım, AVM ziyaretçileri için 23 Nisan’da muhteşem bir sürpriz hazırlıyor. Mall of İstanbul’da her an bir dansçıyla karşılaşabilirsiniz.

MOİPARK’ta Kostüm Partisi, hediye akülü araba ve bisiklet

23 Nisan Pazar günü Avrupa’nın en büyük kapalı eğlence kolonisi MOİPARK’ta 4-8 yaş arası çocukların kendi kostümleriyle katılacağı Kostüm Partisi düzenlenecek. Girişte ücretsiz kayıt yaptırarak isteyen tüm çocukların dahil olacağı eğlence, önce fotoğraf çekim alanıyla başlıyor.



Eğlence saat 16.30’da MOİPARK’taki tüm çocukların katılımıyla kortej yürüyüşü, sonra müzikli sahne şovu Taşkafa Show ve minik bir çocuk defilesi ile devam edecek. Hediye edilen kredi limitli MOİPARK kartları ile oyun ünitelerinden puan toplayan çocukları günün sonunda sürpriz hediyeler bekliyor.



En çok puan toplayan 3 kız 3 erkek toplam 6 çocuk akülü araba, bisiklet ve pek çok farklı hediyenin sahibi olacak. Tamamen ücretsiz etkinlik 18.00’de son bulacağı için son kayıtlar saat 17.00’de alınacak.