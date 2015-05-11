Kiehl’s ve Tohum Otizm Vakfı'ndan “Bir Tohum Ek”

Kiehl’s ve Tohum Otizm Vakfı işbirliği ile otizmli çocuklar yararına “1 MİLYON TL” bağış toplamayı hedefleyen “Bir Tohum Ek” projesi kapsamında bugün Ali Poyrazoğlu’nun TRUMP Gösteri ve Kültür Merkezi’nde saat 20:30’da sahnelenecek “Küçük Prens Bana Dedi Ki” oyununda izleyenleri küçük bir sürpriz bekliyor olacak!

Kısa zamanda çok sayıda isim tarafından desteklenerek büyüyen bu kampanya ünlüler ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinin saksılara ektikleri tohumların filizlenmiş fotoğraflarını sosyal medyada paylaşımları ile ulusal ölçekte duyuldu.

1 Nisan 2015 tarihinde Türkiye’de 100.000 otizmli çocuk ve gencin özel eğitim alabilmeleri için ihtiyaçları olan bursların sağlanması ve otizme karşı duyarlılığın artırılması amacı ile başlatılan bu sosyal sorumluluk projesinin yardımı ve ünlü moda tasarımcıları, oyuncular, şarkıcı ve müzisyenlerin destekleriyle İstanbul'da "otizm", "çevre" ve “eğitim” gibi üç önemli konu hakkında farkındalık artıyor. Eğitim almayı bekleyen otizmli çocukların ailelerine destek amaçlı 1.000.000 TL toplamayı hedefleyen bu kampanya Haziran ayı sonuna kadar devam edecek.