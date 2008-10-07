Konser sezonu açıldı

Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nde düzenlenen basın toplantısında, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Fazıl Necdet Ardıç, Denizli Turizm Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (DESAV) Başkanı Ziya Tıkıroğlu ve PAÜ Öğretim Üyesi ve DESAV Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Fatih Yayla, program hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Ardıç, toplantıda yaptığı konuşmada, üniversite yaşamını sadece eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri olarak değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal faaliyetlerin iç içe geçtiği sıcak bir aile ortamı olarak düşündüklerini vurgulayarak, insanları anlamayı kolaylaştıran her çeşit sanat yapıtını üniversite ile tanıştırmayı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Müzik alanında 2008-2009 akademik yılı için DESAV ile birlikte konser programı hazırlandığını belirten Prof. Dr. Ardıç, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen sanatçı ve topluluklarını üniversitede buluşturacaklarını kaydetti.

DESAV Başkanı Tıkıroğlu da bu tür programların üniversite öğrencisini sanattan soyutlanmışlıktan kurtardığını ifade ederek, "Amacımız, insanların ihtiyaç duyduğu sanatı sunmak" dedi.

PAÜ 2008-2009 konser sezonu programı kapsamında, Akademik Yıl açılış töreninde Türev Berki’nin konser verdiği hatırlatılırken, 10 Ekim’de Burçin Büke, 20 Ekim’de Alexander Markov ve Albert Markov, 8 Kasım’da İnce Saz, 19-20 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Devlet Senfoni Orkestrası, 1 Aralık’ta İzmir Devlet Opera Balesi sanatçıları ve soprano Aytül Büyüksaraç, 25 Aralık’ta Altuğ Dilmaç, 10 Ocak’ta Orfeon Oda Korosu, 19 Şubat’ta Cihat Aşkın ve 14 Nisan’da İdil Biret konserlerinin gerçekleştirileceği belirtildi. Konserler, PAÜ Kongre Kültür Merkezi’nde yapılacak.

