Kulise 6 çift çorap istediler

Balkan müziği ile indie-rock’ı benzersiz biçimde harmanlayan ve daha önceki iki İstanbul konseri hâlâ hafızalarda olan Beirut, 17 Ağustos İstanbul konseri için kulis istekleriyle organizasyon şirketi BKM’yi eğlendirdi! Bugüne kadar Madonna’dan, Justin Timberlake’e, Rihanna’dan, Roger Waters’a dünya starlarının pek çok garip isteğiyle karşılaşan BKM, KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkacak Beirut’un 6 çift çorap isteğini sevimli buldu. Beirut için kulise sağlıklı yiyecekler ve glutensiz gıdalarla son derece mütevazi bir menü hazırlayan BKM, 6 çift çorabı da ihmal etmedi.

Klavye, akordiyon, gitar, keman, bateri, ukulele, saksafon, mandolin ve tef olmak üzere dokuz farklı enstrümanla hayli enerjik bir sahne performansına imza atan Beirut konserinin ön grupu da belli oldu. 21.00’de başlayacak Beirut konseri öncesi saat 20.00’de Cüneyt Sepetçi & Orchestra Dolapdere sahnede olacak.

JoyTurk sponsorluğunda gerçekleşecek konserin biletleri Biletix ve BKM gişelerinde.