Kuşkonmaz ve zencefille zenginleştirilen levrek oturtma

Balık çeşitliliği açısından oldukça zengin olan ülkemizde eylül ayıyla birlikte balık yasağı bitiyor. Balıklar sırasıyla tezgahtaki yerlerini alırken, ekim itibariyle levrek ön plana çıkmaya başlıyor. İçeriğindeki vitamin ve mineral değerler sayesinde oldukça besleyici özelliğe sahip olan levrek balığı, içerdiği tuzlar sayesinde eklem bağlarını ve kemik yapısını güçlendiriyor. Çocukların zihinsel gelişimi için de sıklıkla tüketilmesi gereken levreğin mevsimi gelmişken, lezzetinden mahrum kalmamak gerekiyor. Hatay ve Mardin mutfağı lezzetlerini “Yıldızlı Tarifler” kitabında bir araya getiren yazar Yıldız Öz Samaha, zencefille ve kuşkonmazla zenginleştirdiği “Levrek Oturtma” tarifinin lezzet sırlarını paylaşıyor.

Kalp sağlığını koruyan balık: Levrek

Sonbaharın gözde lezzetlerinden olan levrek balığı, 50-60 cm boyutlarında oldukça lezzetli bir balıktır. Denizlerimizde “benekli” ve “bayağı” olmak üzere iki ayrı türü bulunan levrek, iri pulları ve beyaz gövdesi ile kolaylıkla tanınabiliyor. Saymakla bitmeyen faydaları arasında, kalp hastalıklarını önlemesi ve kolesterolü dengelemesi de bulunuyor. Üstelik içerdiği tuzlarla kemikleri, fosforuyla gözleri ve bol vitaminiyle vücudu kış hastalıklarından koruyor. Soğumaya başlayan mevsimlerde en lezzetli halini alan levrek, yılın tüm zamanı yenilebilirken birbirinden farklı tariflere de eşlik ederek sofralara konuk oluyor.

Levrek Oturtma

Malzemeler:

-4 adet levrek fileto

-1 adet patates

-1 adet havuç

-1 adet soğan

-3 adet sarımsak

-3 ince dilim zencefil

-1 tutam taze kekik

-5 adet küçük turp

-6 adet kuşkonmaz

-3 çorba kaşığı zeytinyağı

-1 çorba kaşığı tereyağı

-Bir tutam tuz

Sosu için:

-1 adet limon

-1 tatlı kaşığı Dijon hardalı

-Bir tutam karabiber

-Bir tutam kekik

-Bir tutam tuz

Levrek oturtma nasıl yapılır?

-Levrek oturma yapmak için öncelikle bir tavada zeytinyağı ve tereyağı kızdırılır. Şeritler halinde doğranan sarımsak ve soğanlar eklenerek kavrulur.

-Tarifin önemli püf noktasından bir olan zencefil 3 ince dilim şeklinde kesilir ve aroma vermesi için tavaya ekleyerek kavurmaya devam edilir.

-Levreğin lezzetini artıracak sebzeler olan, patates ve havuç da tavaya eklenerek üzerine taze kekik ve tuz serpilir. Malzemeler kavrulduktan sonra ocaktan alınır.

-Balığın damaklarda yaratacağı lezzet şölenini artırmak için bir fırın tepsisine yağlı kağıt serilir ve yıkanan kuşkonmazlar dizilir. Üzerine kavrulan malzemeler eklenir.

-Fileto haline getirilmiş levrekler iyice yıkanarak, tepsinin içerisindeki kuşkonmazların arasına yerleştirilir. Son olarak üzerine turplar yerleştirilerek, üzeri için hazırlanacak sosun yapım aşamasına geçilir.

Sırrı sosunda saklı

Levreğin tadını can alıcı hale getirmek için en önemli püf noktası sosunda saklıdır. Bir limon suyu sıkılarak içerisine Dijon hardalı, karabiber, tuz ve kekik eklenerek sos karışımı hazırlanır. Bu sos, balığın lezzetini katlarken yumuşak şekilde pişmesini sağlayacak.

Levrek, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık yarım saat kadar pişirilerek servise hazır hale getirilir.

Taze balığı tanımanın sırları nelerdir?

Balığın taze olup olmadığı en iyi koklayarak anlaşılıyor. Eğer balık bayatsa, taze balıktan farklı kokusuyla kendini hemen belli ediyor. Taze balığın gözlerinin daha parlak ve bombeli bir yapıya sahip olduğu, bayat balığın gözlerinin matlaşarak düzleştiği biliniyor. Ayrıca balığın gövdesine hafifçe bastırdığınızda, eğer eti kolayca eski halini alıyorsa balığın taze olduğu anlaşılıyor. Gövde eski haline dönmüyorsa balığın bayat olduğundan emin olunabiliyor.